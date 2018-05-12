"Между религиями высокие заборы, но они никогда не достают до неба"

В Ялте 5-10 ноября состоялся XI международный семинар «Религия и гражданское общество: межконфессиональные и этнические конфликты в условиях геополитической конкуренции».

Часть I

ПОЛИТИЗАЦИЯ ИСЛАМА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В АРАБСКИХ СТРАНАХ

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории филиал МГУ в г. Севастополе А.Мартынкин считает, что всю историю человечества можно представить как процесс захвата, удержания и эксплуатации различного рода ресурсов.

Самым ценным из них является человеческий и интеллектуальный ресурс. Но для эффективной его эксплуатации необходимо учитывать религиозно-цивилизационый фактор, оказывающий влияние на социально-политическую жизнь. Его игнорирование нарушает комфортное состояние социума и приводит к социально-политическим катаклизмам.

Яркими примерами тому служат исламская революция в Иране, произошедшая, несмотря на серьезное противодействие военной и светской власти. И приход в результате демократических выборов к власти в Турции исламистской Партии справедливости и сотрудничества.

«Арабскую весну» необходимо рассматривать с тех же позиций, ведь арабские революции происходили в тех странах, где ранее путем военных переворотов к власти приходили светские режимы, которые не смогли соответствовать чаяниям населения «ни в плане политическом, ни в плане социальном, ни в плане идеологическом».

К власти пришли традиционные конкуренты военных элит исламского Востока – религиозная элита, предлагающая «альтернативный западному путь развития, путь возвращения к традиционной исламской культурно-цивилизационной модели государственного строительства, учитывающей все реалии современного мира – научные, политические, экономические, социальные, культурные».

Выступление А.Мартынкина вызвало оживленную дискуссию, поднявшую круг проблемных вопросов. Один из них касался использования информационных технологий в мобилизации населения арабских стран.

Кандидат политических наук, директор Автономной некоммерческой организации «Центр эффективных стратегий» Р.Патеев отметил, что интернет-ресурсы использованы были, но в большей степени политическое видение населения этих стран формировал канал Альджазира, бывший английский телеканал ВВС, где большинство журналистов сконцентрированы в Англии и работают с англичанами.

Основные тренды этого канала носят антисирийский и антииранский характер, что в сочетании с формулой «Кому это выгодно?» делает очевидным закулисных игроков арабских революций. Эта информация входит в явный диссонанс с утверждением основного докладчика, что Западу невыгодны арабские революции, поскольку в условиях экономического кризиса он теряет контроль над регионом.

В дискуссии поднимался вопрос о статусе Турции на международной геополитической арене. Не являясь, по утверждению А.Мартынкина, самостоятельным геополитическим актором, Турция дрейфует между геополитическими игроками. Реализация себя как геополитического игрока Турция видит только посредством обретения ресурсов исламского мира, стать его лидером.

Острый интерес среди участников круглого стола вызвали доклад Р.Патеева. Ключевой идеей выступления и последующего обсуждения стала идея невозможности на современном этапе секуляризации исламского мира.

Несмотря на вторжение западных институций в мир традиционного ислама, они не становятся легитимными с религиозных позиций, не могут быть приняты и одобрены исламистскими клириками. Концептуальное разделение истины религиозной и истины философской, предложенное в средние века Ибн Синой и Ибн Рушдом, качественно сработало только на Западе, оказав непосредственное влияние на последовательно возникавшие Просвящение и Реформацию, в итоге породившие светское, секулярное государство.

В мусульманских странах, если говорить о все же присутствующих процессах секуляризации, которые воспринимаются с подменой понятий как атеизм, возникает острое противоречие между секулярным и религиозным сознанием населения, что используется в рациональных целях заинтересованными игроками.

«Таким образом, можно прийти к парадоксальному выводу: преодоление современных проблем самого исламского мира возможно только через деполитизацию религии и становление секулярного общества. Во многом, эти процессы уже происходят, даже в самых ортодоксальных странах. Следует отметить один очень важный момент, речь не идет об «атеизации» и «деморализации» мусульманских сообществ.

Такая позиция - сегодня выражаемая исламскими клерикальными кругами, во многом свидетельствует не более чем о попытке монополизировать право на «истину» ради конъюнктурных политических интересов». Исламскому обществу необходимы процессы модернизации, деполитизации религиозного пространства, что невозможно без изменения радикального религиозного сознания.

Выступление кандидата политических наук, доцента кафедры философских и социальных наук Севастопольского национального технического университета А.Канаха, затрагивало проблему понимания демократии как политического режима в странах арабского Востока и Европы, самой возможности реализовать демократию в исламских государствах.

Фактически, «демократия» использовалась пришедшим к власти политическим исламом как инструмент достижения власти. В реальности, новые режимы немногим отличаются от предыдущих, и встает вопрос, как они смогут совместить демократию, с ее четкими отличительными признаками, в первую очередь с выборной передачей власти, и внедрение шариата как основы новых Конституций.

Как заметил, А.Мартынкин, "если Братья мусульмане смогут вновь победить на выборах, за них проголосует весь исламский мир, если – нет, то навсегда окончательно дискредитируют себя". В дискуссии было отмечена и опасность распространения новых течений в салафизме, которые не имеют четкой организационной структуры и способный стихийно структурироваться.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ РУССКИХ НАРОДОВ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ТОЛЬКО ПРАВОСЛАВИЕ

Финалом семинара стало проведение круглого стола «Православная цивилизация в глобальном мире», посвященного памяти православного философа, русского патриота А.Панарина. Он был убежден, что основанием для сплочения народов Руси может служить только Православие.

Он говорил о Православии, как о носителе абсолютных идей, как о великой ценности, которую только и можно противопоставить воинствующему либерализму и миру постмодерна. В этом контексте участниками семинара была обозначена необходимость объединения православного научного сообщества, необходимость роста его активности в тесном контакте с представителями Православного богословия.

В этом смысле, Ислам и Православие сейчас находяться перед схожими вызовами. Рост негативного отношения к исламу в российском и украинском обществе, вынуждает его доказывать свою лояльность к государству, свои миролюбивые позиции. Православие, осуждаемое за противодействе либерализму, по-сути чужого традиции, тоже стоит перед необходимостью повышать свой авторитет.

Участники семинара пришли к выводу, что диалог внутри традиционных религий необходим. А возможности совмещения в одном пространстве двух великих религиозных традиций можно выразить словами, процитированными Николаем Доненко: «Между религиями высокие заборы, но они никогда не достают до Неба».

Справка УНИАН «Религия и гражданское общество» – ежегодный семинар, который продолжает традиции научного сотрудничества украинских и зарубежных экспертов, исследующих теоретические проблемы места и роли религии и гражданского общества в современном обществе.

Анастасия Горобец – для «УНИАН-Религии».