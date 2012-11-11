Сегодня Всеукраинский День молитвы за сирот

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обнародовал Обращение по защите и попечительству о детях-сиротах. В этом документе ВСЦиРО призывает все религиозные общины принять активное участие в ежегодном Всеукраинском Дне молитвы за сирот, который в этом году отмечается 11 ноября.

Решение поддержать данную инициативу Альянса «Украина без сирот» было принято главами конфессий во время заседания 3 октября 2012 года.

Сегодня в Украине в новой семье нуждаются около 27 000 детей-сирот, большинство из которых – дети старшего возраста и дети с особыми потребностями. Еще 250 000 детей страдают от насилия и эксплуатации и могут попасть на улицу или в интернат.

«Сиротство по своей сути – это не только социальная, но и духовная проблема. И именно Церкви и религиозные организации могут и должны сыграть ключевую роль в том, чтобы все дети в Украине росли в любящих и заботливых семьях», – говорится в обращении ВСЦиРО.

Именно поэтому Комиссия ВСЦиРО по вопросам социального служения определила решения проблемы сиротства одним из приоритетов своей деятельности. «При условии активного, целенаправленного и компетентного служения верующих людей, Украина имеет все шансы стать страной без сирот, где ни один ребенок не останется без внимания, а получит нужную ему помощь. Это является важным и необходимым шагом на пути к духовному обновлению и благосостояния общества», – говорится в обращении ВСЦиРО.

Альянс «Украина без сирот» разработал пакеты с печатными ресурсами, которые уже получили 10 000 христианских общин разных деноминаций. В этот день запланировано провести ряд общенациональных и региональных мероприятий, среди которых: богослужения, концерты и праздничные события с участием детей-сирот. А 17 ноября состоится телемарафон, посвященный этому проекту.

«Мы призываем все религиозные общины принять активное участие в ежегодном Всеукраинском Дне молитвы за сирот, который состоится в этом году 11 ноября, чтобы напомнить верующим людям об особой Божьей любви к детям, которые остались без родителей, и нашу ответственность перед Ним за то, чтобы предоставить детям эффективную помощь. Личная и общая молитва верующих имеет огромную силу и влияние, а практические действия изменяют к лучшему жизнь тысяч обездоленных детей», – акцентирует Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в Обращении.

В Альянсе «Украина без сирот» благодарны всем, кто присоединился к проведению национального «Дня молитвы за сирот».