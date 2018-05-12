В Ялте говорили о религии, «гламурном» православии и о разрыве поколений

В Ялте 5-10 ноября состоялся XI международный семинар «Религия и гражданское общество: межконфессиональные и этнические конфликты в условиях геополитической конкуренции».

Семинар собрал 57 участников из Украины, России, Казахстана, США, Норвегии и Литвы.

Организатором мероприятия выступил Республиканский комитет Автономной Республики Крым по информации, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского и Западно-Мичиганский университет (США).

Ключевыми стали два круглых стола на темы: «Политизация ислама и гражданское общество в арабских странах: триумф демократических ценностей или геополитическая конкуренция?» и «Православная цивилизация в глобальном мире» (памяти А.С.Панарина).

«КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Доктор наук государственного управления, профессор кафедры политических наук и международных отношений Таврического национального университета Т.Сенюшкина отметила тенденцию «разрыва поколений», которая прослеживается сегодня.

- Это проявляется в наличии у разных поколений разной системы ценностей и снижении у молодого поколения ценности моральных установок - чем моложе, тем ниже ценность моральных императивов, преобладают материальные ценности. Эта проблема обсуждается Европе, в Украине пока не стала предметом обсуждения исследователей, занимающихся проблемами общественно-политического развития», - отметила Т.Сенюшкина.

По ее мнению, основные причины «разрыва поколений» - виртуализация жизненного пространства молодежи, увлечение компьютерными играми, которые заменяют детям и подростками реальный мир.

Среди факторов профессор назвала также наркоманию, детский алкоголизм, рост преступности, позднее взросление.

- Проблема усугубляется, активным реформированием украинского общества на фоне мирового кризиса. Инфантилизм молодого поколения, нарастающее количество гражданских браков, в которых не рожают детей…

Последствия для общества труднопрогнозируемы, учитывая, что через небольшой промежуток времени современные дети и подростки, с преобладающими сугубо материальными ценностными ориентациям войдут в поле политики и крупного бизнеса, - отметила Т.Сенюшкина.

Данная проблематика, к сожалению, пока не получила широкого развития в научном сообществе Украины, но отдельные ее аспекты являются предметом анализа специалистов в области педагогики, социальной работы, психологии. С недавнего времени она начала озвучиваться на уровне мирового научного сообщества, в частности в рамках конференций, проводимых Европейской социологической ассоциацией.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ВЫНУЖДЕНО ПРОТИВОСТОЯТЬ «ГЛАМУРНОМУ» ПРАВОСЛАВИЮ

Настоятель Покровского храма в Нижней Ореанде протоиерей Николай Доненко считает, что в настоящее время историческое Православие вынуждено противостоять «приглаженному», «гламурному» православию и церковному уранопрентизму.

- Этот диссонанс необходимо осмысливать, так как он является более серьезно проблемой, чем советский атеизм, - уверен священник.

Отец Николай подчеркнул, что "постмодерн, как художественная система, не имеет абсолютного смысла, все взаимозаменяемо, взаимоисключающие вещи могут соседствовать.

- Как ни странно, политкорректность не предполагает стремления истине. Ее задача обеспечить толерантность, контролировать общественное мнение под нужным углом, которое, как мы видим, становится альтернативой Заповедям Божиим, - говорит отец Николай.

Он так же обеспокоен тем, что современная молодежь и подростки все больше погружаются в виртуальный мир, «в котором нет реальных проблем, нет шероховатостей и терпкости реальной жизни».

- Но духовный рост человека невозможен без осознания своего места в этом мире, без осознания трудностей и преодолениях их, - отмечает протоиерей Николай Доненко.

Говоря об Исламе, он отметил, что «подлинные носители великих религиозных традиций, как Ислама, так и Православия, всегда смогут договориться между собой, понять друг друга».

Вместе с тем отец Николай обратил внимание, что с либеральной интеллигенцией договорится невозможно, так как «симфония Церкви с либерализмом – симфония апостасии».

- У либералов основная жизненная цель – стать тем, кем хочешь, у Православных – стать, тем кем сотворил и задумал тебя Бог, - отметил Николай Доненко.

Он обратил внимание на то, что государства, которые провозглашают либеральные ценности и зачастую декларируют себя в качестве проводников либеральных идей в остальном мире, строят свою реальную внешнюю политику на совершенно иных принципах.

- Там нет места ни ценности человеческой жизни, ни уважения к личности человека, к самобытной культуре. Примеров тому масса, в том числе и бомбардировки мирных поселений в Югославии, и агрессия по отношению к Ираку, Ливия и так далее…

Доведённые до абсурда либеральные ценности оправдывают, даже более того, навязывают обществу «нормальность» однополых браков, отсутствие каких-либо запретов и моральных норм. Это разрушает устои, Европейскую цивилизацию. Мы должны помнить, как бы не была ценная земная жизнь, во всех случаях она не ценнее Вечности. На этой основе должна формироваться система ценностей, - призывает Николай Доненко.

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ СОЛИДАРНОСТИ В УКРАИНЕ

Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института политических и этнонациональных исследований А.Майборода, говоря о морально-этических основах общественной солидарности в Украине, отметил проблему поиска оснований для формирования общественной солидарности.

В своем выступлении ученый обратил внимание на отсутствие в украинском обществе базиса для консолидации атомизированного украинского общества, в котором, судя по результатам последних выборов в Верховную Раду, все большее влияние приобретают как леворадикальные, так и праворадикальные политические партии.

Процессам радикализации общества способствует философия «быстрых денег», как доминирующая у представителей крупного бизнеса, игнорирующих необходимость инвестирования средств в национальную экономику. Глубинные причины этого исследователь видит в несформированности у данного слоя украинского общества национальных приоритетов.

По его мнению, показательным должен являться опыт национальной буржуазии европейских стран, которая, получив пример революционных катаклизмов России и Германии, приведших к власти радикальные силы, осознала необходимость создания условий для удовлетворения хотя бы витальных потребностей населения и проведения социально направленных реформ.

- На данный момент в Украине наибольший уровень доверия население проявляет к членам своей семьи и родственникам, то есть институтам, атомизирующим общество, что, соответственно, препятствует его солидаризации, - отметил профессор.

Он привел пример, что по итогам социологических исследований, институтом, который в наибольшей степени защищает интересы людей, является Церковь. По мнению А.Майбороды Церковь может сыграть значимую роль в распространении в обществе общечеловеческих ценностей, имеющих огромный потенциал для солидаризации общества.

Эксперт обратил внимание на важный момент: религиозные организации, признающие в основном, наличие у них общих ценностей, считают возможными их реализацию только в рамках собственных конфессий, а также используют свой авторитет для организации акций, которыми провоцируются конфликтные отношения в обществе.

По мнению А.Майбороды сегодня важнейшим является достижение единства норм и ценностей между различными социальными слоями, межу элитой и массами, между богатыми и бедными. Так как неравенство разрушает справедливость, что последовательно разрушает солидарность.

- Одной из наиболее опасных тенденций является снижение уровня веры в справедливость и возможность ее защиты. Только вера в справедливость как обратная сторона солидарности может быть эффективным фактором психологической мобилизации населения, - уверен профессор.

Профессор факультета религиозного обучения Западно-Мичиганского университета (США) Р.Зиберт считает основной проблемойв религиозной сфере является - наличие в христианстве и исламе радикальных течений.

- Есть люди, которые хотят быть и верующими, и пользоваться благами современной цивилизации. Но в радикальных религиозных течениях такое отношение воспринимается как преступление, предательство, - отметил Р.Зиберт.

Противопоставление позитивизма и религии, по мнению доктора Зиберта, является ошибочным. В реальности опасны процессы радикализации, которые необходимо контролировать, как необходимо контролировать и гражданское общество, которое при отсутствии внешнего сдерживающего и направляющего влияния неизбежно спровоцирует кризисные состояния.

ЗАЩИТА РЕЛИГИИ АТЕИСТОМ

Доктор философии К.Селнес, советник по философии и социальным наукам Норвежской гуманистической ассоциации особо подчеркнул ошибочность идеи об исчезновении ведущей роли религии в общественно-политических процессах и отметил рост ее значимости в условиях глобализации культурного и религиозного пространства.

При этом, по мнению доктора философии, происходит активная радикализация не только политического ислама, но распространение экстремистски настроенных христианских и индуистских религиозных течений.

Рассуждая в контексте примата прав человека и необходимости предоставления каждой религии декларировать свои ценности, исследователь подчеркивает опасность воинствующих религиозных настроений, в рамках которых одни религии декларативно оказывают другим в праве на истину, что неизбежно приводит как к межрелигиозным конфликтам, так и к трагическим ситуациям единоличного протеста, как например А. Брейвик (Норвегия).

По мнению К. Селнеса, наиболее оптимальный путь предотвращения межрелигиозных конфликтов – это конструктивный диалог между различными религиозными течениями и признание ими наличия объединяющих моральных категорий, а также и реализации их в контексте защиты прав человека .

Доклад Малюкявичюса Нериюса, доктора социальных наук, научного сотрудника Института международных отношений и политических наук Вильнюсского Университета (Литва) был посвящен, в том числе, и эффективности использования «Soft Power» (американской концепции мягкой силы) как внешнеполитической концепции для России, реализующейся в рамках проекта «Русский мир».

Острая полемика вокруг этого выступления был вызвана, в том числе, наличием и активным использованием США в рамках „Soft Power“ двойных стандартов, манипуляций на либеральных лозунгах, лозунгах этнического самоопределения, свержения «недемократических режимов» и так далее.

Доктор Нериус подчеркнул, что использование этой концепции по определению предполагает наличие таких технологий, которые намного лучше разработаны именно в США, и Россия не может быть в этом контексте эффективнее Соединенных Штатов, что делает актуальным выработку собственной, альтернативной концепции, которой мог бы стать проект Евразийского Союза. Украина, как мультикультурное государство, могло бы стать

Профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета А.Баранов подготовил доклад «Черкесская этническая идентичность: конструирование и манипуляции в контексте геополитической конкуренции на Кавказе».

На примере анализа искусственного формирования этнической конфликтности на Серном Кавказе, А.Баранов утверждает, что зачастую у представителей этнических групп, которые являются участниками этнических конфликтов, нет реальных оснований для участия в конфликте.

- В данном случае этнические конфликты провоцируются заинтересованными в этом внешними силами, которые преследуют абсолютно рациональные цели, связанные например, с геополитическими интересами, либо с сугубо экономическими интересами Они конструируют конфликты, создавая мифы о присутствии в историческом прошлом этнических групп актов геноцида по отношению к ним, об ущемлении их прав, а также искусственно формируют этническую идентичность, - отметил спикер.

РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ

Тенденция к расширению площадки виртуальных технологий по пропаганде и внушению, где заметное место занимает «распространение религиозной и политической информации», была отмечена в выступлении Р. Муллагалиева, преподавателя кафедры журналистики Приволжского Федерального университета, заместителя начальника отдела Всемирного конгресса татар.

В докладе отмечалось, что «современная публичная сфера становится ареной новых информационных противоборств на этно-конфессиональной и политической почве с использованием методов и средств, используемых при ведении информационной войны», она монополизируется отдельными властными группами в интересах информационного контроля над гражданским обществом и последующей манипуляции его духовными ценностными ориентирами.

Выступление вызвало острую дискуссию, где обсуждение сконцентрировалось вокруг поиска факторов, заставляющих современную молодежь отдавать предпочтение не традиционным религии, с глубокими историческими корнями, а неопротестантским сектам, а также таким организациям как Свидетели Иеговы, кришнаиты и так далее.

В ходе дискуссии было высказано мнение, что такая тенденция может являться результирующей двух факторов.

Во-первых, это падение уровня авторитета клира традиционных конфессий, который раздирают внутренние противоречия. Во-вторых, это инфантилизм современной молодежи, нежелание приобщаться к религиозным традициям, которые требуют значительной работы над собой. Они предпочитают реализовываться в рамках религий со схематическими, упрощенными системами ценностей, где можно достичь быстрого подъема по внутренним иерархическим ступеням.

УРОКИ ЕВРОПЫ И ОПЫТ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В КРЫМУ

Проблема взаимодействия принимающего общества и мигрантов затрагивалась в докладе Е.Черного, кандидата психологических наук, доцент, декана факультета психологии Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Он анализировал эту проблематику в контексте краха политики мультикультурализма в Европе.

Кризис мультикультурализма в Европе ученый связывает с отсутствием глубокого понимания чувств и переживаний мигрантов и относительной бездеятельности европейских социальных институций по психологической адаптации вновь прибывших. Кроме того, здесь прослеживается и недостаток пропаганды конструктивных примеров локальных случаев успешной интеграции людей и групп в новой социокультурной среде.

Примером успешной модели интеграции в принимающее сообщество посредством организации системы поликультурного образования, исследователь считает опыт Крыма.

Справка УНИАН «Религия и гражданское общество» – ежегодный семинар, который продолжает традиции научного сотрудничества украинских и зарубежных экспертов, исследующих теоретические проблемы места и роли религии и гражданского общества в современном обществе. Предлагаемый для обсуждения круг вопросов и междисциплинарный характер семинара позволяет анализировать проблемы современного общественного развития с феноменологического уровня анализа, выходя и на уровнь международных отношений.

Часть II

Анастасия Горобец – для «УНИАН-Религии».

