Алтайские шаманы изгоняют финансовый кризис

Свой вариант борьбы с мировым финансовым кризисом - у алтайских шаманов. Теперь ему противостоит огромный бубен Тибир, что означает «металл». Установлен он на пятиглавой горе Алтын-баш.

Идея создать такой бубен пришла местному художнику-этнографу Артему Игнатенко. На Алтае его многие знают как собирателя и хранителя всевозможных легенд и преданий. В этом году в июне, во время равноденствия Артем Игнатенко вместе с настоящим шаманом из рода кумандинцев провел обряд мировой финансовой стабилизации. Выглядело это примерно так. Вечером, когда общению с духами не могли помешать назойливые туристы, они взошли на гору Алтын-баш. У бубна постелили простынь. На ней разложили девять лепешек, соль, сахар, воду. Целую ночь они камлали, то есть били в бубен, и пели, обращаясь за помощью к Солнцу. Однако, помочь миру алтайским шаманам так и не удалось.

Бубен Тибир – это часть большого проекта под названием «Девять великих бубнов Алтая». Есть легенда о том, что когда девять избранных ударять в девять великих бубнов на девяти вершинах алтайских гор, небеса раскроются, и на Землю снизойдет благодать. Сам Артем Игнатенко рассказывает, что услышал эту легенду от одного из шаманов, с которым повстречался в бывшем Туруханском крае.

Ему понадобилось несколько лет, чтобы создать пока только пять бубнов. Они сейчас не на вершинах. И служат, скорее, для развлечения туристов.

Кроме Тибира есть бубен с названием Иту-тай. Он символизирует одновременно свет и тьму, мужское и женское начало. На теле бубна изображено огромное дерево, по одну сторону от которого луна (это женский символ), по другую - солнце (символ мужской). Совсем недавно Иту-тай вышел из строя. И временно недоступен для коррекции гендерной кармы. Зато продолжают звучать другие бубны. В городе-курорте Белокуриха их целых два. Это бубен Воды и бубен Гор и недр Алтая. Их разместили в двух санаториях. Бубен животного мира был отправлен в местечко с говорящим названием Медвежий угол. Это район озера Ая. Для полной гармонии и благодати этому миру пока не хватает бубна Лесов, Воздуха, Первородного огня и Солнца.

Как признается сам автор идеи с шаманскими бубнами, сделать недостающие инструменты не сложно. Куда труднее найти людей, которые в эти бубны будут бить - избранных. И тут дело даже не в том, что нужны люди, обладающие шаманским даром. Нет, скорее, просто нужны те, кто увидит в бубне нечто большее, чем только средство заработка на туристах. По нашим временам, они и будут избранными.

ИТАР-ТАСС