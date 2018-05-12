Подвиг аскетов-отшельников, или дорога к собственной пустыне

От подвигов Саввы Освященного и Герасима Иорданского, и еще тысяч-тысяч известных и неизвестных подвижников, нас отдаляют века и расстояния. А еще - компьютеры, телефоны, телевизоры, горячие обеды и уют кофеен. А главное - отсутствие потребности вдруг бросить все это и бежать без оглядки куда подальше, чтобы, оставшись наедине с собой, начать собственный, тернистый путь к пустыне ...

Иудейская пустыня

НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НА СВОЕ ПРОШЛОЕ - ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ БЕГСТВА ОТ ГРЕХА

Сколько можно идти по пустыне: день, два, месяц? Грезить оазисами, сходить с ума от одиночества и однообразия. И залиться криком бессилия, не находя выхода. А можно бежать сюда, так, как бежит измученный от усталости и жары несчастный путник, почувствовав воду. И горячими устами жадно пить аскетическую красоту и тишину пустыни. Таким колодцем для жаждущих духовно стала эта суровая местность. Они бежали сюда от пленительного мира. Под сень раскаленного солнца, в поисках уединения. В поисках Бога.

Добровольные изгнанники мира. В шумных местах оставляли они родных, дома, стабильный кусок ежедневного хлеба и теплый кров. И бежали, не оглядываясь, подальше от всего этого иллюзорного благополучия.

Не оглядываться на свое прошлое - одно из условий бегства от греха. Так бежал, бросив все, от агонии Содома - праведный Лот. Так бежала в пустыню за Иордан преподобная Мария Египетская. Воспоминания ее греховной жизни бежали за ней. Понадобились годы покаянных молитв, чтобы эти призраки растворились навсегда под пылающим солнцем пустыни. 47 изнурительных лет провела здесь святая подвижница в одиночестве, искупая грех. Ее жизнь Церковь вспоминает во время Великого Поста, особенно отмечая преподобную отшельницу Марию Египетскую, которая была великой грешницей и стала великой святой.

Преподобная Мария Египетская

ТРУДНО ОСОЗНАТЬ ПОДВИГ ОТШЕЛЬНИКОВ. НО, ХОТЯ БЫ ПОПЫТАТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЬ ИХ ЖИЗНЬ

Человеку XXI века трудно осознать подвиг аскетов-отшельников. Но, хотя бы на несколько минут попытаться представить себе их жизнь, ступить на раскаленную солнцем землю Иудейской пустыни.

Первые отцы-отшельники пришли сюда из Египта. Единичные отшельники находили убежище в пещерах. Но - «свет во тьме светит, и тьма не объяла его ...». Слава о праведной жизни тех святых людей распространялась везде и всюду. И новые добровольные изгнанники мира шли в пустыню, в поисках благодати. Так возникали первые монастыри.

Основатель пустынного монашества Антоний Великий

Основателем пустынного монашества считается Антоний Великий. Около 270 года он стал отшельником в Фиваидской пустыни, затем перешел оттуда на берег Красного моря, где вокруг него и возникла община монахов.

В пустыне Палестины, что когда-то стала убежищем для тысяч подвижников, сейчас остались действующими благодатные островки святости: монастыри Харитона Исповедника, Георгия Хозевита, Герасима Иорданского, Феодосия Великого. Их братия иногда насчитывает всего два монаха. Сейчас мало кто способен выдержать и климат пустыни, и аскетизм подвижнической жизни.

МОНАСТЫРИ ПУСТЫНИ

Сорокадневная гора, монастырь - Каранталь

Неподалеку от места, где Иордан впадает в Мертвое море, Иисус Христос принял крещение от пророка Иоанна. И голос Бога с небес показал власть и силу Спасителя. После этого Христос идет за Иордан, в пустыню близ Иерихона. Здесь сорок дней и ночей Сын Божий готовился к Своей проповеди в молитве и посте. А потом - проголодался. И тогда приступил к Нему диавол и искушал Христа.

В 340 году преподобный Харитон основал здесь Лавру Дука. Сейчас это греческий православный мужской монастырь - Каранталь. Он, как птица, замер в полете на вершине сорокадневной горы, или горы Искушения.

В обители - более 20 пещер, соединенных между собой коридором. Когда-то у них подвизались отшельники-монахи. В самой пещере, где, по преданию, уединялся Спаситель - Храм, а его Престолом служит камень, на котором молился Христос. И слова Господней молитвы «.. не введи нас во искушение, но избави от лукавого ...» приобретают здесь вполне конкретное содержания.

Недалеко от горы Искушения - Иерихон. Один из древнейших городов мира. По этой дороге, мимо Иерихона, неоднократно ходил Иисус Христос в Иерусалим. Об этом пути Господь говорит ученикам в притче о добром самарянине.

Монастырь преподобного Георгия Хозевита

На окраине Иерихона - в ущелье Вади Кельт - монастырь преподобного Георгия Хозевита. Это та самая местность, где течет ручей Хораф. Сюда Господь повелел скрыться пророку Илье во время голода. Позже здесь оплакивал свою бездетность праведный Иоаким. И вымолил дочь - Марию, которая стала Матерью Господа нашего Иисуса Христа.

Основатель и первый настоятель этой обители - преподобный Иоанн Хозевит - был посвящен в епископы Кесарии Палестинской, а вместо него игуменом стал Георгий, также прозванный Хозевитом. В монастырской церкви можно поклониться мощам преподобного Георгия Хозевита и еще одного подвижника - Иоанна Нового.

Когда-то эта местность была оживленной. В многочисленных пещерных кельях подвизались более четырех тысяч монахов. Сейчас в монастыре живет всего несколько монахов. И их молитва питает и эту обитель, и всю пустыню.

Все монастыри и Лавры, возникшие вблизи Иерусалима, В Иерихонской долине, над Иорданом, у Мертвого моря, расположены в пустыне Святого Града.

Фаранская лавра

Древнейшая из них - Фаранская лавра. В начале 4-го века пришел сюда преподобный Харитон. В древности мимо Фаранского ущелья пролегал путь из Иерихона в Иерусалим. И вот, когда святой шел поклониться Гробу Господню к Святому Граду, напали на его разбойники, избили и бросили в пещеру, служившую им убежищем. Но промыслом Божьим, змей, что гнездился в пещере, отравил вино, которое выпили злодеи. Так святой Харитон освободился от плена, а в знак благодарности Господу - решил остаться в этой пещере жить и служить Богу.

Монастырь преподобного Герасима Иорданского

Большой суровостью отличался устав монастыря преподобного Герасима Иорданского, одного из старейших в Иудейской пустыне. Основан в 5-ом веке, монастырь находится между Иерихоном и Иорданом. Преподобный Герасим, как и святые Савва и Феодосий, также происходил из Каппадокии. Сначала он подвизался в Фиваидской пустыне в Египте, оттуда пришел в Палестину в Иорданскую пустыню. Здесь святой основал обитель, монахи которой вели очень аскетическую жизнь.

Пять дней в неделю подвижники не общались и не разговаривали друг с другом. Только молились в одиночестве и плели корзины из ветвей финиковых пальм. Пищей для братии были только финики, сухари и вода. Сам преподобный Герасим весь Великий Пост и вплоть до Пасхи ничего не ел, лишь принятием Святых Христовых Таин подкреплял душу и тело.

Однажды он встретил в пустыне раненого льва и вылечил его. В благодарность, дикое животное, как домашнее, служило преподобному до смерти. А, когда святой отошел к Богу, верный лев, вырыл ему яму и сам почил на могиле старца. В память об этой истории, часто на иконах преподобного Герасима Иорданского изображают рядом со львом.

Монастырь святого Феодосия Великого

Неподалеку Вифлеема находится монастырь святого Феодосия Великого. Он родился в 5-том веке в благочестивой семье в Каподокии. Стремясь к уединению, пришел в Палестину и поселился в пещере, где по преданию, ночевали волхвы, которые шли поклониться рожденному Спасителю. 30 лет прожил здесь святой в посте и молитве. Вокруг него стали собираться другие иноки, а когда пещера уже не могла вместить подвижников, преподобный Феодосий, неподалеку, на месте, где указал ему Господь, основал первый общежительный монастырь.

Семьсот насельников насчитывала Лавра преподобного Феодосия, главным призванием которого было служение людям. Он устроил в обители больницу, странноприймные, помогая беднякам и немощным. В Лавре находили приют люди разных стран, поэтому богослужение велось на трех языках: греческом, армянском и грузинском. В 529 году в возрасте 105 лет Феодосий Великий скончался и был похоронен в той же пещере, где долгие годы подвизался в молитве.

Рядом - гробницы святого Иоанна Мосха и святых жен - Евлогии - матери преподобного Феодосия, Феодотии - матери святых Космы и Дамиана и Софии - матери святого Саввы Освященного. В этой же пещере была похоронена преподобная Евфросиния, мощи которой сейчас находятся в Полоцке.

Лавра Преподобного Саввы Освященного

Самая многочисленная обитель Пустыни Святого Града - Лавра преподобного Саввы Освященного.

Преподобный Савва Освященный родился в 5-ом веке, в Каппадокии.

В семь лет он ушел в монастырь, чтобы изучить Священное Писание, а в 17 принял монашеский постриг и вскоре прославился многими чудесами. Сейчас в Лавре покоятся нетленные мощи угодника Божия, от которых люди получают исцеление. Течет источник со святой водой, что когда-то забил по молитвам преподобного Саввы. Растет финиковая пальма, которую посадил когда-то святой, ее листья и плоды лечат женщин от бесплодия.

В Лавре преподобного Саввы Освященного подвизались святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский, Кирилл Скифопольський. В разные времена здесь молились известные отцы церкви - первый русский паломник в Палестине - игумен Даниил, некоторое время жил святитель Савва Сербский, переводил свои произведения - святитель Феофан Затворник. В одном из монастырских храмов хранятся мощи святых мучеников, пострадавших за Христа от иноверцев. На их черепах странным образом начертано Кресты - символы веры правой.

Строгий монастырский устав, получивший название Иерусалимского, запрещает женщинам ступать на территорию Лавры. Они молятся здесь, за монастырскими стенами. Они могут лишь представить себе, как обустроена и чем живет старинная обитель. Но увидеть, потрогать, почувствовать - нет. Суровая традиция и крепкие ворота не дают такой возможности. Так же трудно нам, привыкшим к цивилизационным благам, постичь все величие жизни отшельников.

Надежда Стешенко-Григорьева - для «УНИАН-Религии»