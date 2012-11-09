В Закарпатье горела деревянная церковь

9 ноября в 00:02 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в селе Русская Мокра Тячевского района горит греко-католическая церковь «Успение Пресвятой Богородицы». Деревянный храм был построен в 1945 году.

Об этом сообщает Территориальное управление МЧС в Закарпатской области.

К месту вызова немедленно поспешила дежурный караул государственного пожарно-спасательного поста пгт Усть-Черная Тячевского района. В 00:35 пожар был локализован, а в 01:40 полностью ликвидирован.

Благодаря своевременному сообщению о возгорании и умелым действиям пожарных, деревянный храм был спасен от уничтожения. Через считанные минуты бойцы МЧС сумели выявить очаг пожара (помещение ризницы) и успешно обуздать стихию.

В результате пожара была повреждена ризницу и имущество, которое в ней находилось.

По мнению специалистов, среди вероятных причин рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Убытки, причиненные огнем, устанавливаются.