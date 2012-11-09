Кембриджский музей выкупит картину «Соборование больного»

Кембриджский Музей Фитц-Уильяма и британский Art Fund объявили, что досрочно успешно завершилась начавшаяся 20 сентября компания «Шедевр для нации».

Благодаря ей уже к 1 ноября удалось собрать необходимые средства для приобретения знаменитой картины «Соборование больного» (1638 -1640) выдающегося французского художника Николя Пуссена (1594 - 1665).

Cообщая эту новость, сайты Лондонской Национальной галереи и Art Fund отметили, что сбор средств будет продолжен, но уже 11 ноября картину из Национальной галереи переместят в Кембридж, где она займет свое место в постоянной коллекции Музея Фитц-Уильяма.

Картина изображает умирающего, которого помазывают елеем в соответствии с традицией Христианской Церкви. Это полотно, по мнению многих экспертов, считается одной из лучших картин Пуссена . Музею она обошлась в 3,9 млн фунтов.