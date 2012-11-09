В Севастополе нашли базилику – христианский храм 5-6 ст.

Сто восемьдесят пятый археологический сезон в Национальном заповеднике "Херсонес Таврический", что в Севастополе, стал самым богатым по количеству археологических находок за все годы независимости Украины, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Газету по-украински.

"Нам удалось детально исследовать 1000 квадратных метров территории, на которой и обнаружили базилику. Скорее всего, она датируется V-VI веками. Удалось воссоздать планирование сооружения на бумаге. Мы обнаружили колонны, а также фрагменты фресковой росписи на стенах. Кстати, в росписях, которые преимущественно изображают лики святых, насчитывается более десяти оттенков цветов", – рассказала кандидат исторических наук, заведующий отделом научных исследовательских работ Национального заповедника" Херсонес Таврический "Елена Кленина.

В базилике исследователи нашли гему. В древние времена гему носили на пальцах как кольца и использовали ее в качестве печати. Эта находка идеально сохранилась, она сделана из черного гагата.

Подобный объект до того ученые находили 40 лет назад.

У алтарного выступления в базилике (апсиде) археологи обнаружили две часовни, которые, как выяснилось, служили погребальными сооружениями.

"Удалось раскрыть одну из могил. Судя по результатам исследований, скелеты принадлежат знати. На останках женщины нашли интересный артефакт – стеклянный браслет со стилизованным растительным орнаментом, который идеально сохранился", – рассказала Елена Юрьевна.

Всю коллекцию находок ученые готовят для передачи в музей при заповеднике.