Ученые: душа улетает во вселенную раньше, чем наступает смерть
Квантовая теория сознания
Профессор факультета анестезиологии и психологии, директор центра по изучению сознания в Университете Аризоны (США) Стюарт Хамерофф и британский физик Роджер Пенроуз разработали квантовую теорию сознания.
Она предполагает, что суть человеческой души - в структурах, находящиеся внутри клеток мозга. Эти структуры ученые условно назвали микротубул, сообщает ТСН со ссылкой на The Daily Mail.
Согласно теории, сознание является результатом квантовой гравитации в микротубул. Душа состоит из частиц Вселенной и, не исключено, что она существует с начала времен.
По мнению Хамероффа, перед смертью микротубул теряют свой квантовое состояние, однако информация в них не уничтожается.
Когда квантовые субстанции, из которых состоит душа, покидают нервную систему человека, у него появляются предсмертные ощущения.
Как пишет издание, данная теория ранее подвергалась серьезной критике и в научном сообществе считается противоречивой.
Вместе с тем Хамерофф утверждает, что исследователи уже начали прислушиваться к ней, потому что квантовые эффекты, как было доказано недавно, стоят за многими биологическими процессами.