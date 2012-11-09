Ученые: душа улетает во вселенную раньше, чем наступает смерть

06:01, 09 ноября 2012
Общество
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Квантовая теория сознания

       Профессор факультета анестезиологии и психологии, директор центра по изучению сознания в Университете Аризоны (США) Стюарт Хамерофф и британский физик Роджер Пенроуз разработали квантовую теорию сознания.

       Она предполагает, что суть человеческой души - в структурах, находящиеся внутри клеток мозга. Эти структуры ученые условно назвали микротубул, сообщает ТСН со ссылкой на The Daily Mail.

       Согласно теории, сознание является результатом квантовой гравитации в микротубул. Душа состоит из частиц Вселенной и, не исключено, что она существует с начала времен.

       По мнению Хамероффа, перед смертью микротубул теряют свой квантовое состояние, однако информация в них не уничтожается.

       Когда квантовые субстанции, из которых состоит душа, покидают нервную систему человека, у него появляются предсмертные ощущения.

       Как пишет издание, данная теория ранее подвергалась серьезной критике и в научном сообществе считается противоречивой.

       Вместе с тем Хамерофф утверждает, что исследователи уже начали прислушиваться к ней, потому что квантовые эффекты, как было доказано недавно, стоят за многими биологическими процессами.

 

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