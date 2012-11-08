Глава РПЦЗ просит дать правовую оценку высказываниям Ленина

Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион направил письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором поддержал идею проверить работы Ленина на предмет экстремизма. Об этом сообщает NEWSru.

В послании, опубликованном на официальном сайте РПЦЗ, глава Зарубежной церкви отметил, что ранее Архиерейский синод РПЦЗ рассмотрел обращение в СК историка Владимира Лаврова, "и его инициатива одобряется".

Напомним, что в августе нынешнего года главный научный сотрудник Института российской истории РАН, академик РАЕН Владимир Лавров обратился к Бастрыкину с просьбой провести экспертизу работ Ленина на наличие в них экстремизма.

"Краеугольным камнем ленинизма... является возбуждение социальной розни и пропаганда неполноценности людей по признаку их социальной принадлежности. Ленинизм есть идеология допустимости использования крайних мер для получения желаемого эффекта", - говорилось в обращении В.Лаврова.

"Лавров, известный российский историк, привел ясные доказательства экстремистских и террористических воззрений, высказываний и действий Ленина до и после Октябрьского переворота. Архиерейский синод Русской зарубежной церкви выражает надежду, что Следственный комитет Российской Федерации на этом основании в скором будущем даст соответствующую правовую оценку высказываниям и действиям "вождя революции", деятельность которого стоила российскому народу миллионов жизней", - говорится в письме митрополита Илариона.