Ноябрь религиозный: православные готовятся к посту, католики молятся за умерших, а у мусульман – новый год

У ПРАВОСЛАВНЫХ НАЧИНАЕТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ



На 3 ноября в этом году в календаре Православных праздников приходится Дмитриевская родительская суббота. По традиции поминовение предков совершается в субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика, которого считают покровителем православного воинства. Традиция поминать в этот день сродников восходит к панихиде, проведенной по воинам, убиенным в Куликовской битве с татарами 1380 года.

Икона Казанской Божией Матери

4 ноября православные почитают икону Казанской Божией Матери, в память об избавлении Москвы и Руси от поляков в 1612 году – в России это День национального единства.

5 ноября - памятьапостола Иакова, брата Господня по плоти (около 63 года), одного из сыновей праведного Иосифа от первого брака, ставшего Иерусалимским епископом.

6 ноября – день почитания иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года, когда от нее, в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке и страдавшей долгое время неизлечимой болезнью.

Также в этот день вспоминают затворников Печерских: Арефу, Сисоя и Феофила (в Ближних пещерах, XII-XIII в.).





Фрагмент иконы Дмитрия Солунского

8 ноября – день памятиДмитрия Солунского(306 г.) - великомученик, пострадавший в третьем столетии, считается покровителем православного воинства. На Руси почитание святого началось сразу же после Крещения. Почитание Димитрия Солунского на Руси было на столько велико, что многие великие князья и цари, среди которых Ярослав Мудрый, Александр Невский и Иоанн Грозный – все они называли в его честь своих первенцев. «Канон Димитрию Солунскому» - первое сочинение святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Можно сказать, что именно с этого канона началась вся наша литература, так как славянскую азбуку братья создали позже. Киевский Михайловский златоверхий монастырь, также первоначально был освящен в честь Дмитрия Солунского.

Нестор Летописец

9 ноября празднуют дни памяти Нестора Летописца(в Ближних пещерах, около 1114 г.) и Нестора Некнижного(в Дальних пещерах, XIV в.). В Украине в этот день отмечается государственный праздник - День украинской письменности и языка.

10 ноября день памяти преподобного Иова, игумена Почаевского (1651 г.). Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию. В 1675 году татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во время чтения акафиста, над монастырем явилась Сама Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесное явление, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. Тогда татары бежали.

В этот же день – память святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1709 г.). Также в этот день чествуют великомученицу Параскеву, нареченной «Пятница» (III в.). В народе святую почитают как покровительницу родов.

13 ноября – Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских (в Ближних пещерах, XII в.). Святые ежедневно наизусть прочитывали всю Псалтырь, а когда случился пожар, потушили его небольшим количеством воды, принесенным во власянице.

Икона святых Космы и Дамиана

14 ноября празднуют день Космы и Дамиана (III в.) К этим святым врачам-бессребреникам обращаются с молитвой об исцелении, их считают покровителями в обучении детей, домашнего очага.

18 ноября – день памяти двух святителей: святителя Ионы, архиепископа Новгородского(1470) и святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (избрание на Патриарший престол в 1917 году).

19 ноября вспоминаютпреподобного Луку, эконома Печерского (Ближние пещеры, XIII ст.)

Архистратиг Михаил

21 ноября отмечают Собор Архистратига Михаила, предводителя Небесного воинства и прочих Небесных Сил Бесплотных. Предстательства Царицы Небесной за города Святой Руси всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь.

22 ноября – иконы Божией Матери «Скоропослушница».Чудотворная икона Божией матери, именуемая «Скоропослушница», находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита. Через эту святую икону Богородица и сегодня совершает многие исцеления: дарует зрение, восстанавливает расслабленных.

23 ноября - день памяти великомученика Георгия Победоносца. В этот день в 303 году святого колесовали.

24 ноября вспоминаютвеликомученика Мину,который служил воином, и пострадал в 304 году.

26 ноября - деньсвятителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407 год) - одного из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

27 и 29 ноября чествуют двух, из двенадцати призванных Иисусом Христом, апостолов: Филиппа и Матфея- автора одного из Евангелий. Оба благовествовали в Африке, где и погибли.

С 28 ноября начинается Рождественский пост, или как его еще называют в народе - Пилипівка, протяженностью 40 дней. По сравнению с Великим постом перед Пасхой, он менее строгий, поскольку можно есть рыбу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТСЯ ЗА УМЕРШИХ

Начало ноября католическая церковь посвящает памяти предков. Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: 1 ноября - День всех святых(All Saints` Day) и 2 ноября - День поминовения усопших ( .

11 ноября - День святого Мартина (St. Martin`s Day), отмечаемый ежегодно после окончания сельских работ. По традиции в этот день зажигались костры, в них кидали корзины, в которых недавно лежали плоды. Святой Мартин считается покровителем бедняков, солдат, сукноделов, домашних животных и птиц, а также альпийских пастухов.

30 ноября – день Святого Андрея, брата апостола Петра, ставшего первым учеником Иисуса. Совершив просветительскую миссию к славянам, он вернулся в Грецию, где принял мученическую смерть в городе Патры. Там благовестника, как и его Божественного Учителя, распяли на кресте особой, х-образной формы.

Православная церковь отмечает День святого апостола Андрея Первозванного по новому стилю, 13 декабря.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ МУХАРРАМ И ДЕНЬ АШУРА

В этом году 15 ноября мусульмане отмечают новый год по Хиджре. Он наступает в первый день священного месяца Мухаррам. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году — отправной точке мусульманского лунного календаря. Месяц Мухаррам является первым месяцем мусульманского календаря. Мухаррам — один из четырех месяцев, в течение которых Аллах особенно запретил конфликты, кровную месть, войны и подобные распри. Мухаррам — месяц покаяния и богослужения. Каждый мусульманин должен постараться провести этот месяц во служении Богу.

24 ноября - День Ашура. Каждый год в 10-й день месяца мухаррам мусульмане всего мира отмечают день Ашура. Этот день отмечают не только мусульмане, но и другие религиозные сообщества, например, евреи.

В этот день жители Мекки обычно меняли Кисву (покрывало) Каабы. Курайшиты также соблюдали пост в этот день (сборник хадисов Аль-Бухари).

После Хиджры, когда Пророк (мир ему и благословение) прибыл в Медину, он узнал о том, что евреи Медины также соблюдают пост в этот день. Пророк (мир ему и благословение) спросил, почему они соблюдают пост. Они ответили: «Это благословенный день. В этот день Бог спас детей Израиля от их врага (в Египте) и потому Пророк Моисей постился в этот день, вознося благодарение Богу».

Вначале пост в Ашура был обязательным (Фард). Во 2-м году Хиджры (624 г.) после того, как мусульманам было ниспослано Аллахом наставление о необходимости соблюдения поста на протяжении месяца Рамадана, Пророк (мир ему и благословение) распорядился объявить пост в День Ашура добровольным.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я никогда не видел, чтобы Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сильнее желал поста, нежели в день Ашура и месяц Рамадан» (сборник хадисов Аль-Бухари).

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Я надеюсь, Аллах примет пост в день Ашура как искупление за прошлый год» (сборник хадисов Муслим).

ЕВРЕИ В НОЯБРЕ БЕЗ ОСОБЫХ ПРАЗДНИКОВ

8 октября праздники Шмини Ацерет и Симхат Тора завершили череду осенних еврейских праздников. Еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры евреи отметят 9 декабря.

БУДДИСТЫ ОТМЕЧАЮТ «ПРАЗДНИК ТЫСЯЧИ ЛАМПАД»

17 ноября буддисты празднуют Лхабаб Дуйсэн - нисхождение Будды с неба Тушита на Землю. Согласно преданию, до того как обрести последнее земное воплощение, Будда Шакьямуни находился на небе Тушита. Тушита — четвертое небо, где обитают все бодхисаттвы до того, как станут буддами. Для того чтобы перевоплотиться на этом небе, необходимо развить в себе Четыре Безмерных Состояния Пробужденного Ума – Святую Любовь, Сострадание, Сорадование и Беспристрастность.

20 ноября - Зула Хурал или «Праздник тысячи лампад» (День ухода в нирвану Богдо Цзонхавы). Это важнейший памятный день для последователей буддизма. Именно в 25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю в дацанах России и не только отмечают день памяти (ухода в нирвану) Богдо Цзонхавы (1357—1419 гг.), земного воплощения бодхисаттвы Манджушри, основателя тибетской школы Гелуг, последователями которой сегодня являются многие буддисты по всему миру. Лама Цзонхава почитается в Тибете как второй Будда. Зула-хурал проходит в течение трёх дней. В эти дни буддисты стараются совершать благодетельные поступки.

Подготовила Анна Хрусталева – для «УНИАН-Религии»

По материалам из открытых источников.

