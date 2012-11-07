В Ялте проходит семинар «Религия и гражданское общество»

В Ялте с 5 по 10 ноября проходит семинар «Религия и гражданское общество: межконфессиональные и этнические конфликты в условиях геополитической конкуренции».

Как сообщает пресс-служба Совета Министров АР Крым, в рамках семинара, который проходит при поддержке Республиканского комитета АРК по информации, обсудят вопросы, связанные с ролью религии и гражданского общества в развитии и урегулировании этнических, межконфессиональных и геополитических конфликтов, которые будут изучены на примере зарубежных стран, а также на примере Крыма.

Семинар продолжит традиции научного сотрудничества украинских и зарубежных ученых. В его работе примут участие более 50 ученых из Украины, России, Казахстана, Литвы, Норвегии и США.