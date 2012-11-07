Русское подворье в Иордании приняло первых паломников

Первая группа православных паломников, совершающих путешествие по Иордании, остановилась в недавно открытом странноприимном доме на месте Крещения Господня.

Русское подворье располагается всего в нескольких метрах от реки Иордан, где был крещен Спаситель. Паломнический центр включает в себя комфортабельную гостиницу, рассчитанную на 80 мест, трапезную на 60 мест, дом приема почетных гостей. Предусмотрен отдельный спуск к Иордану, сообщает сайт Русской духовной миссии.

На территории паломнического центра устроена часовня. Для духовного окормления групп, путешествующих без священнослужителя, в центр назначен священник из Русской духовной миссии иеромонах Киприан (Сафронов).

В июне этого года президент России Владимир Путин принял участие в открытии этого центра. Выступая на церемонии, он поблагодарил короля Иордании Абдаллу II за поддержку проекта.

"Иорданские друзья сделали все возможное, чтобы наши мастера возвели здесь русское подворье, и мы знаем, насколько это важно для тысяч паломников, которые ежегодно приезжают сюда", - сказал В.Путин.

В свою очередь советник короля по религиозным вопросам принц Гази бен Мухаммед сообщил, что это место будет привлекать еще больше туристов в Иорданию, а туризм составляет 12% ВВП страны.

"Кроме того, паломники из России, в отличие от паломников с Запада, очень выносливые, и на них можно положиться. Они не отменяют свои путевки сюда, если есть какой-то кризис, если есть какие-то драматические события в Ираке, Палестине или других странах", - сказал принц.

Он добавил, что с открытием дома Иордания готова принимать от 500 до 2000 паломников из России ежемесячно.

Земельный участок на территории религиозно-археологического заповедника "Место крещения Иисуса Христа" площадью один гектар был передан России по инициативе короля Иордании 4 июля 2006 года. Эта земля по иорданскому законодательству считается "вакуфной землей", предназначенной для использования исключительно в религиозных целях и освобожденной от любых налогов.

В 2007 году Россия приняла решение строить здесь странноприимный дом Русской церкви для размещения паломников. С этой целью управделами президента и Московский Патриархат подписали 13 июля 2007 года с ОАО "Стройтрансгаз" соглашение о сотрудничестве, на основании которого компания приступила к строительству комплекса дома.

Комплекс зданий включает в себя гостиницу для паломников, внутренний храм, трапезную, дом приема почетных гостей, инженерные сооружения. Общая площадь странноприимного дома составляет 8500 кв. метров.

Седмица.Ru