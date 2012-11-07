Как помочь ребенку, попавшему в секту?

В секты попадают не слабые люди, а прежде всего те, кто думает о себе, что он сильный. Каждая секта является опасной группой, которая имеет очень четкую структуру и хорошо проработанные методы вербовки, ее возглавляет харизматичный лидер, который всех подчиняет себе, считает себя безошибочным и имеющим право на единую интерпретацию человеческой жизни, понимание божьей воли или спасения. Секты пользуются достижениями психологии и богословия, чтобы манипулировать людьми и дать им иллюзию быстрого решения всех проблем и ощущение полного счастья.

В этой статье хочу с вами поделиться методами помощи ребенку, попавшему в секту. Самому выйти из секты почти нереально. Порой секта сама дисциплинарно выбрасывает человека, который полностью не подчиняется лидеру или тяжело заболеет. Такое лицо нуждается тогда в профессиональной поддержке медиков, священника и психолога.

Наибольшие шансы помочь ребенку выйти из секты имеют близкие люди, которые его любят. Чего нельзя делать, когда хотим помочь: нельзя дискутировать на тему идеологии секты и приводить аргументы, почему эта секта опасна. Разговоры на темы идеологии, опровержения, морализаторство еще больше затягивают ребенка в секту. Он будет об этом говорить в своей группе, где лидеры подтвердят теорию, что внешний мир, семья опасны, полны ненависти, отвержения и озлобления. И только секта знает единственный рецепт для спасения и счастья на земле.

Секта пытается полностью изменить личность и создать новую зомбированную личность, которая будет без критики выполнять все решения гуру (лидера). Пытается уничтожить прошлое личности и порвать все близкие отношения и изолировать человека от какой-либо объективной информации. Однако независимо от степени ангажированности ребенка всегда остается какая-то часть человека, который мыслит рационально, критически и помнит свои настоящие мечты, таланты, близкие отношения.

Стоит восстанавливать эту часть в нашем ребенке. Надо это делать нежно, деликатно, с большим терпением и настойчивостью. Следует приглашать ребенка домой, готовить его любимые блюда, говорить об общем прошлом, вместе смотреть фотографии, фильмы из детства, вспомнить, что он когда-то любил, чем занимался. Стоит искренне сказать о своих чувствах, что мы его очень любим, что переживаем за него и скучаем, что чувствуем печаль и боль, потому что его нет с нами. Ребенок должен знать, что мы его всегда ждем и здесь его дом. Цель нашей встречи - оставить в сердце ребенка воспоминания доброты, благожелательности, любви, поддержки.

Если ребенок говорит нам о нравах в секте и предлагает нам свою новую религию, не критикуйте его. Задавайте ему доброжелательные вопросы, хотя установите также границы, например, не позволяйте ему снимать со стен иконы. Когда ребенок закрывается в комнате и медитирует, предлагайте совместную прогулку, костер и печеный картофель, забаву с мячом. Старайтесь малыми шагами вернуть его в реальную жизнь. Стоит также поощрять делиться своими переживаниями в секте. Спрашивайте его о конкретных ситуациях. Например, что означает, что ты там счастлива; расскажи, как выглядит твой день, когда ложишься, когда встаешь, где спишь - на полу или на кровати, когда и что ешь, какую конкретно работу выполняешь, получаешь ли за свою работу деньги, сколько часов молишься и каким образом? Спросите, что произошло, что он выбрал эту группу. Сейте таким образом критическое мышление и возможность анализа ситуации. Не критикуйте. Если видите что-то положительное в ребенке, например его улыбку, попытку быть опрятным, - скажите ему об этом. Дайте ему понять, что он для вас является ценным, и вы очень по нему скучаете. Не атакует его, и не употребляйте слова «секта».

Рекомендую сотрудничать с психологом по вопросам сект, он поможет вам понять вашего ребенка и будет сопровождать вас в длительном процессе борьбы за своего ребенка. Никогда не теряйте надежды, просите Бога о мудрости и возвращении ребенка домой.

Александра Козанкевич,

психолог БФ «Каритас СДЕ УГКЦ»,

газета «С любовью в мир»