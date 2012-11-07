Православных возмутили афиши оратории из песен Гребенщикова

Православные консерваторы возмутились рекламой премьеры оратории «Семь песен о Боге», назначенной на 20 ноября в Московской консерватории. Как сообщает газета Известия, афиши концерта появились в большинстве храмов Москвы. Протест против размещения афиш в храмах разместил сайт «Благодатный огонь». Издание называет себя православным, однако Синодальный информационный отдел РПЦ отказал печатной версии одноименного журнала в грифе «допущено к распространению в храмах».

Для оратории «Семь песен о Боге» Андрей Микита переписал семь песен Бориса Гребенщикова для солистов и нескольких хоров. Часть православных активистов это опечалило: мол, Гребенщиков — не православный, так что и рекламировать его произведения можно где угодно, но не в церкви.

Борис Гребенщиков, комментируя православный протест, удивился.

— Какое я имею отношение к этим афишам? Я приглашен на ораторию как гость. Выбор песен, написание аранжировок проходили без моего участия. Для меня большая честь, что композитор Андрей Микита обратился к моим песням, — сказал лидер группы «Аквариум».

Благодушия музыканта не разделил главный редактор «Благодатного огня» Сергей Носенко.

— Вместо богослужения — всенощного бдения под праздник Архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных — православным предлагается антихристианский концерт — это то же самое, что сделали Pussy Riot.

Борис Гребенщиков вопрос о своем вероисповедании назвал «бестактным и наглым».

— Меня крестили, когда мне было три месяца, вся моя жизнь проходит в России — стране православной культуры. Я бы хотел верить, что когда-нибудь обо мне смогут сказать, что я хороший христианин — носить крестик для этого недостаточно. Но я не настолько нагл, чтобы сам называть себя так. Я до этого не дорос, — заметил музыкант.

В некоторых храмах православные активисты сорвали афиши оратории.

Директор «Аквариума» Максим Ландэ рассказал «Известиям», что участие Бориса Гребенщикова в создании оратории ограничивается разрешением на использование своих песен.

— Конкурс Tribute to БГ проходил в течение юбилейного года группы, пришло порядка 150 обработок песен, и одна из них была для Синодального хора. Это была песня «Сокол». Потом композитор решил развить эту тему и переписал еще несколько песен. Может, кто-то создаст «7 песен БГ о мотоциклах», использует его произведения в своем творчестве, а потом развесит афиши с его именем, что не вполне правомерно, в байк-клубах — Гребенщикова ведь никто ни о чем даже не спрашивает, — посетовал Максим Ландэ.

Для оратории «Семь песен о Боге» Андрей Микита переписал песни Гребенщикова, в том числе «Господу видней», «Серебро Господа моего», «Еще один раз». В исполнении оратории участвуют Российский национальный оркестр, Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, Московский Синодальный хор и солисты. Некоторые из вошедших в ораторию песен Борис Гребенщиков исполнил на встрече с семинаристами Московской духовной академии в феврале 2012 года.

Известия

