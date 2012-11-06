В Киеве снимают фильм о святителе Луке Войно-Ясенецком

В год 135-летия со дня рождения Святителя Луки на родине архиепископа, в Украине, начались съемки фильма "Святитель-хирург". Об этом сообщает газета Дело.

Фильм "Святитель-хирург", который начала снимать в центре Киева украинская кинокомпания "Патриот-Фильм", — это первая художественная лента о хирурге и священнике Святителе Луке, в миру — Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком. В этом году исполняется 135 лет с дня рождения этого уникального человека.

Частично лента финансируется из украинского бюджета. Кроме Киева, съемки будут проходить в Крыму и Черниговской области.

Судьба Войно-Ясенецкого уникальна. Он был врачом и священником, лауреатом Сталинской премии и архиепископом, ссыльным каторжником и слепым богословом. Его наследие — это 55 научных трудов, которые до сих пор используют хирурги, и еще он оставил 15 томов проповедей и многочисленные живописные работы.

Житие Святого Луки переведено на греческий, румынский, английский, французский и албанский языки. В Греции Святителю Луке построено около 30 часовен, а история чудесного исцеления мальчика-пианиста легла в основу документального фильма "Сильнее смерти. Молитва".

Фильм на родине архиепископа — в Украине — снимает режиссер Александр Пархоменко. Главного героя сыграет известный российский актер Виталий Безруков (отец Сергея Безрукова), который оказался похож внешне на Луку в его второй половине жизни. А молодого Войно-Ясенецкого — Андрей Саминин. "Мне очень интересен образ Святого Луки как живого человека, практически нашего современника, — заметил актер. — Ведь святыми не рождаются, вера приходит через страдания".

На роль жены Луки, Анны Ланской, родившей ему четверых детей, женщины с трагической судьбой, приглашена Елена Гусева.

Фильм получил Благословение Митрополита Киевского Владимира, а также Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Показать ленту зрителям планируют в 2013 году.

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