Японские исследователи выяснили тайну храма в Камбодже

Исследователи из Японии выяснили тайну строительства легендарного храма Ангкор-Ват в Камбодже. При его строительстве Ангкор-Вата древние кхмеры использовали от 5 до 10 млн каменных плит, сообщает

РИСУ

со ссылкой на тоchka.net. Некоторые из них весили до полутора тонн.

Ученые давно нашли каменоломни, откуда брали этот строительный материал. Но до сих пор было непонятно, каким же образом все это доставлялось прямо к месту строительства.

Как рассказал журналистам японский специалист Этсуо Учида, раньше считалось, что каменные блоки свозили в соседнее озеро, а оттуда переправляли по каналу в сам Ангкор-Ват. Чтобы проверить эту гипотезу, Учида и его команда изучили снимки этой местности, сделанные со спутника. На них удалось различить следы многочисленных древних каналов, которые вели прямо от каменоломен к храмовому комплексу.

По подсчетам Учиды, этот путь был более чем в два раза короче, чем дорога через озеро. Ученый добавил, что Ангкор-Ват был построен в рекордно короткие сроки (для своих колоссальных размеров) - на строительство ушло всего несколько десятилетий. По словам ученого, его открытие хорошо объясняет этот факт.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват был построен в XII в. в Ангкоре, столице кхмерской империи — древнего государства на территории Юго-Восточной Азии. Максимального расцвета Ангкор достиг при короле Джаявармане VII, который правил в конце XII в., но после его смерти империя стала клониться к закату. В XV в. Ангкор был покинут жителями, и его повторное открытие состоялось только в 1861 году. В настоящее время Ангкор и его храмовые комплексы являются главной туристической достопримечательностью современной Камбоджи.