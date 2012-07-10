ЮНЕСКО призывает ввести мораторий на строительство возле Лавры и Софии

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 36 сессии 6 июля призвал Украину ввести мораторий на строительство вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской и обязал до февраля 2013 г. предоставить ЮНЕСКО список зданий около заповедников. В противном случае в следующем году они могут быть перемещены из списка объектов всемирного наследия в перечень объектов, находящихся под угрозой.

Об этом сообщает інформагентство ГолосUa.

В комитете отметили, что, несмотря на многочисленные требования ЮНЕСКО ввести мораторий на застройку буферных зон, возведение многоэтажек продолжается.

"Три высотных здания, строящиеся в Печерском районе на склонах Днепра, нарушают архитектурно-исторический ландшафт столицы и находятся на охраняемой заповедной территории. Продолжение строительства несет угрозу целостности объекта всемирного наследия",- говорится в проекте решения комитета.

В документе отмечается, что украинская сторона не предоставила по запросу ЮНЕСКО подробную информацию об упомянутых высотках, более того, разрешила строительство нового объекта в буферной зоне Софии Киевской.

"Речь идет о возведении многоэтажного элитного жилого комплекса возле стен Софии. Строительство двухъярусного подземного паркинга привело к подъему грунтовых вод, что несет прямую угрозу историческим памятникам",- сообщила присутствовавшая на заседании активистка общественного движения "Сохрани старый Киев" Ирина Никифорова.

В проекте решения комитет снова рекомендовал Украине ввести мораторий на строительство высоток в центре столицы, изменить проекты строящихся зданий и снизить этажность до уровня ландшафта. До февраля 2013 г. нашу страну обязали предоставить в ЮНЕСКО подробные планы буферных зон с учетом технических характеристик и перечнем существующих построек.

Кроме того, Украине посоветовали создать коллегиальный орган для управления Лаврой и Софией, который бы объединил представителей органов власти, религиозных структур и общественных активистов.

"При отсутствии прогресса на 37-й сессии в 2013 г. будет рассмотрен вопрос о переносе Киево-Печерской лавры и Софии Киевской из списка объектов всемирного наследия в список объектов, находящихся под угрозой",- отмечается в документе.

Помимо этого, комитетом рассматривалось возможное включение в список объектов всемирного наследия Андреевской и Кирилловской церквей.

"Церкви рассматривались в контексте расширения буферной зоны Софии Киевской, но в список их не внесли. Резко против этого выступила, в частности, Германия, заявив, что до решения вопроса с исключением Софии и Лавры из списка о расширении буферных зон не может быть и речи",- рассказала И. Никифорова.

Напомним, в конце 2011 г. Окружной админсуд Киева запретил строительство возле Софии Киевской.