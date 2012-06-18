На дубе-патриархе установят икону Матроны Московской

На дубе-патриархе, который растет в с. Терпенье (Запорожская область) возле Целительных источников, будет установлена икона святой блаженной Матроны Московской, сообщают "Коментарии: Запорожье" со ссылкой на «Мелитопольские Ведомости».

Как рассказал инициатор установки иконы Николай Кузьменко, в «пломбе» ствола 400-летнего дуба будет проделана ниша, куда поместят икону святой Матроны. К ее лику за исцелением, утешением и надеждой приходят помолиться многие православные. Работы будут проводиться 16-17 июня. А 26 июня в торжественной обстановке и в присутствии духовенства состоится открытие иконы.

Напомним, что в 2010 году от 400-летнего уникального дерева отломилась мощная ветвь и откололась часть ствола, где было большое дупло. Специально созданная комиссия предприятия «Запорожзеленхоз» исследовала дуб снаружи и внутри и сформулировала предложения, как продлить жизнь второму по возрасту после Запорожского дуба дереву области. Бригада «Запорожзеленхоза» и сельский совет Терпенья провели работы по химической и биологической обработке частей дуба-патриарха, пострадавших вследствие обвала ветки, санитарной обрезке дерева. Было решено не делать растяжки и тампонаж ветвей, а провести пломбировку дупла в стволе.

Справка: Блаженная Матрона Московская – одна их самых почитаемых святых в Москве. Родилась Матрона (Никонова) в Тульской губернии в конце 19 века незрячей и мать хотела оставить её в приюте, но ей приснился вещий сон о красивой, но слепой птице, и она решила забрать ребёнка домой, предвещая дочери великое будущее. Уже с детства Матрона могла лечить людей, к ней приходили со всеми горестями и она никому не отказывала. Она предсказала революцию и вынужденное отречение многих людей от Церкви.

Существует версия, что когда появилась угроза захвата Москвы в 1941 году, то к Матроне приезжал Иосиф Сталин.

Могила Блаженной Матроны на Даниловском кладбище стала местом паломничества. Сейчас её прах покоится в Покровском женском монастыре в Москве, к мощам и иконе святой Матроны Московской постоянно приходят верующие с просьбами о помощи.

РИСУ