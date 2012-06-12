СНБО ищет способы противостоять экстремизму в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди основных причин терроризма называет радикализм, экстремизм, политизацию проблематики межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также негативное влияние религиозно-экстремистских организаций.

Об этом сказано в решении СНБО Украины от 25.05.2012 года «О мерах по усилению борьбы с терроризмом в Украине», утвержденом 8 июня Указом Президента Украины № 388/2012, сообщает Институт религиозной свободы.



С целью обеспечения общественного спокойствия и стабильности в государстве СНБО поручил Кабинету Министров Украины разработать и внедрить комплексные меры организационного, информационного и разъяснительного характера в сфере противодействия терроризму.



Среди них усиление контроля за соблюдением законодательства о запрете распространения материалов с призывами к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды, ненависти, а также материалов, пропагандирующих расовую, национальную или религиозную нетерпимость, дискриминацию.



Также правительству поручено разработать законопроекты о противодействии экстремизму, о кибернетической безопасности Украины и ряд других.



Иным Указом от 8 июня 2012 года № 389/2012 Президент Украины утвердил решение СНБО «О новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины».



Среди стратегических целей и основных задач политики национальной безопасности во внутренней сфере определено преодоление диспропорций в социально-гуманитарной сфере. В частности, "путем предотвращения распространения пропаганды экстремизма, насилия, ксенофобии, религиозной нетерпимости, моральной распущенности”.