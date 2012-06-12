Сегодня Киево-Печерский заповедник получит европейский сертификат

Сегодня, в 14.00, в конференц-зале Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоится пресс-конференция по случаю вручения Заповеднику сертификата «Европейский музейный стандарт со Знаком Качества Музея» («European Standard of Museum») от Европейской Экономической Палаты Торговли, Коммерции и Промышленности.

*** Европейский музейный стандарт качества выдается музейным учреждениям, которые соответствуют общей концепции музея и установленным Европейской Экономической Палатой Торговли, Коммерции и Промышленности (Брюссель) стандартам и критериям, предоставляют качественные музейные услуги, имеют профессиональный опыт и возможности предоставления специальных консультативных услуг. Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник в феврале подал заявку в центральный офис Европейской Экономической Палаты Торговли, Коммерции и Промышленности и первым среди украинских музейных учреждений получил указанный сертификат.