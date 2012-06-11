11 июня начинается Петров пост

Ежегодный пост перед праздником апостолов Петра и Павла (12 июля), который в народе еще называют Петровкой, в этом году начинается 11 июня. Он не является таким строгим как Великий пост, но по традиции Киевской Церкви в будние дни существует запрет на мясные и молочные блюда.

Святой Иоанн Златоуст свидетельствовал, что "Апостолы почти всегда постились". Молитвой и постом они готовились к сошествию Святого Духа, к проповеди Евангелия. Поэтому и Церковь призывает верующих молитвой и постом подражать апостолам и таким образом готовиться к их празднику.

Пост святых апостолов своей историей уходит в первые века христианской веры. С IV века о нем есть свидетельства святого Афанасия Великого и святого Амвросия Медиолянского, а с V в. – Святого Льва Великого и Теодорета Кирского. Древнейшее свидетельство о Петровке дает святой Афанасий Великий († 373).

Согласно свидетельствам IV века, в Александрии, Иерусалиме и Антиохии пост Апостолов был связан с Пятидесятницей, а не с праздником святых апостолов Петра и Павла. В первые столетия после Пятидесятницы была, как правило, одна неделя радости, а затем – одна неделя поста.

Пост святых апостолов в Восточной Церкви длится от недели Всех Святых до 29 июня (12 июля - по новому стилю) – праздника святых апостолов Петра и Павла. Продолжительность Петровки может быть различной, в зависимости от того, когда приходится праздник Пасхи. Дольше всего Петровка может длиться шесть недель, а меньше – всего 8 дней.

РИСУ