ЮНЕСКО рассмотрит вопрос сохранения Софии Киевской

На 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будут рассмотрены вопросі сохранения объектов культурного и исторического наследия Киева: Софии Киевской, прилегающих монастырских сооружений и Киево-Печерской Лавры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета Александра Бригинца, соответствующий вопрос стоит под № 90 в повестке дня сессии ЮНЕСКО в разделе 7 Б, который отвечает за сохранение памятников истории и культуры.

Как отмечает аналитическая служба ЮНЕСКО, которая готовила документы к сессии, Организация Объединенных Наций планирует принять резолюцию о том, что самые худшие прогнозы ЮНЕСКО относительно Киева стали реальностью – застройщики возводят высотные здания даже в буферной зоне на склонах Днепра.

«Я далек от мысли, что исключительно моими стараниями этот вопрос, который еще до недавнего времени не был в планах рассмотрения ЮНЕСКО, теперь будет рассмотрен на ближайшей сессии. Это общая победа всех небезразличных киевлян, которые ищут любой способ, чтобы защитить наш город, в том числе и с помощью ЮНЕСКО», - заявил А.Бригинец.

Депутат отметил, что проект резолюции вселяет оптимизм, ведь в нем ЮНЕСКО разделяет страхи киевлян. В проекте резолюции сказано, что если Киев не примет срочные меры по приостановке застроек вдоль Днепра, то ландшафту склонов будет нанесен непоправимый вред, а также, хотя несколько лет назад на премьер-министра Украины была возложена задача проверить все скандальные застройки в исторической части города, в соответствии с действующим законодательством, на данный момент нет ни одного исследования монастырского ландшафта. Несмотря на неоднократные просьбы, не был введен и мораторий на высотность зданий построенных в зоне панорамы склонов Днепра. Отсутствие механизмов защиты и планирования достигло тревожного уровня.

По мнению ЮНЕСКО, уменьшить вредные последствия на наследие можно путем изменения предлагаемых проектов застройки и сноса уже построенных зданий. Поэтому в ЮНЕСКО рекомендуют официальному Киеву контролировать масштаб и дизайн проектов строительства, разработать планы для буферных зон и окружающей среды на основе тщательного анализа.

«Я понимаю, что во время голосования резолюция может быть изменена в лучшую или в худшую сторону, но во всех случаях очередное рассмотрение наболевшего киевского вопроса на таком уровне для нас, киевлян, является важной поддержкой в борьбе за сохранение наших святынь», - убежден А.Бригинец.

Недавно глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, глава временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению ситуации, сложившейся вокруг застройки Парковой аллеи и Днепровских склонов в Киеве, А.Бригинец обратился в ЮНЕСКО с просьбой на 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО поднять вопрос относительно сохранения объекта культурного и исторического наследия Киева. Свое обращение А.Бригинец передал через общественных активистов Киева, которые будут присутствовать на сессии.