Противники запрета абортов сегодня выйдут на протест

Верховная Рада 23 мая рассмотрит законопроект о запрете искусственного прерывания беременности. Как сообщает Радио Свобода, автор проекта Андрей Шкиль убежден в его необходимости. За запрет абортов на законодательном уровне выступают католические епископы обоих обрядов. Однако эту инициативу критикуют представители фенимистического движения, так и некотроые политики. Они утверждают, что законопроект не только не решает проблему нежелательной беременности и ее прерывание, но и нарушает права женщин.

23 мая представители общественного движения «Феминистическая офензива» собираются отстаивать право женщины на прерывание беременности. Они считают, что такой законопроект нарушает тридцать вторую статью Конституции Украины, которая запрещает вмешательство в семейную и личную жизнь.

Как утверждает представитель движения «Феминистическая офензива» Нина Потарська, проблема абортов не связана с нежеланием рожать. По ее словам, это результат низкого уровня сексуального воспитания и экономических проблем в государстве.

«Это вмешательство в целостность женщины. Право рожать или не рожать - это то, за что должен отвечать и то, что должна решать сама женщина. Сначала надо принимать какие-то превентивные меры, а не репрессивные. После запрета количество абортов не уменьшится, они просто станут криминализированными », - считает она.

Автор законопроекта, депутат от БЮТ Андрей Шкиль убежден в, что запрет не будет способствовать увеличению количества нелегальных абортов. Он ссылается на мировую практику:

«В соседней Польше действует более жесткий закон, чем тот, что предлагаю я. Но там не было зафиксировано ни «черных» абортов, ни жертв таких абортов», - утверждает он.

Андрей Шкиль также заверяет, что в его проекте предусмотрены случаи, при которых прерывание беременности может быть разрешено: например, когда беременность угрожает здоровью матери, или когда речь идет об изнасиловании.

Как ранее сообщала РИСУ, епископы Украинской Греко-Католической Церкви и Римско-Католической Церкви обратились к Верховной Раде Украины с призывом изменить законодательство и запретить в Украине аборты.

По словам главы УГКЦ Святослава (Шевчука), обусловлено такое обращение тем, что в Украине в среднем в год в результате абортов погибают 2 миллиона нерожденных детей. "За 20 лет независимой Украины мы сознательно и добровольно убили 40 миллионов детей, - подчеркнул он. - То есть за это время перестала существовать такая нация, как украинская - 40 миллионов. На фоне этой цифры те дети, которые родились за 20 лет – это уцелевшие, это те, которых случайно обошла убийственная рука родителей ".

За запрет прерывания беременности высказался митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин). Предстоятель УПЦ (МП) Владимир (Сабодан) тоже считает аборт грехом, злом, однако запрет прерывания беременности на законодательном уровне, по его мнению, не принесет желаемых результатов.

РИСУ