Во Львове литургии будут совершать на иностранных языках

В храмах Львова во время Евро-2012 пройдут святые литургии на английском, немецком и португальском языках. Это храмы Петра и Павла, Преображения Господня и Пресвятой Евхаристии. Здесь священники также будут принимать исповедь на родном языке для гостя города, сообщает Львовский городской медиа-центр Евро-2012.

Каждая литургия продлится около часа и ее будет отправлять священник, который в свое время имел духовную миссию в соответствующих странах.

На польской же языке богослужения совершаются ежедневно в костелах - Латинском кафедральном и в св. Антония.

