В Киеве на Софийской площади соорудили Алтарь наций - гигантскую композицию из 250 тысяч писанок, которая представляет собой копию Гентского алтаря работы фламандских художников 15 века братьев Ван Эйков, шедевра эпохи Возрождения.

Как сообщается, алтарь наций впервые представлен в Восточной Европе. Высота инсталляции в Киеве составит 22 метра, а ширина 38 метров. Композиция будет состоять из 15фрагментов. И это только часть задуманного художницей произведения. Завершенная работа представит собой масштабный арт-объект из 302 панелей, общим размером 92х134 метра.

Киевская премьера станет началом национального выставочного тура Алтаря наций. Жители и гости столицы смогут наслаждаться грандиозным зрелищем на протяжении трех дней, с 11 по 13 мая, после чего фрагменты алтаря будут установлены на центральных площадях крупнейших городов Украины. Уже в конце мая их увидят в Одессе и Ялте.Позже в Днепропетровске, Харькове, Донецке, Львове, Запорожье.

Прототипом инсталляции Алтарь наций стал проектPost-vs-Proto-Renaissance, который был представлен от Украины на 54-й Венецианской биеннале (2011). Он стал одним из самых обсуждаемых в мировых СМИ.

Произведение Оксаны Мась воссоздает Гентский алтарь - шедевр эпохи Возрождения братьев Ван Эйк. На отдельных деревянных элементах, в форме яиц, из которых создан алтарь, изображены человеческие грехи, желания, страхи и комплексы. В росписи деревянных деталей принимали участие жители более42 стран - от заключенных до монахов, от детей до пенсионеров. По мнению художницы, каждого, кто захочет и попытается понять это произведение, ждет трансформация души и мировоззрения.

"Выставочный тур Алтарь наций -это мой подарок стране и людям, которые поверили в меня и стали соавторами этого проекта. Мне очень хочется, чтобы работу, которой я отдала много физических и душевных сил, увидели мои соотечественники. Ведь это проект,который объединяет людей всех верований и национальностей вокруг высокой идеи возрождения души. Думаю, что проект будет интересен всем, кто хочет понять и приобщиться к нему", - отметила художница Оксана Мась.

Корреспондент