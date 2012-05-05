Названы имена номинантов на патриаршую премию

Список кандидатов в лауреаты патриаршей премии литературы имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия был обнародован на итоговом заседании палаты попечителей премии, которое прошло в пятницу под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве, сообщает РИА Новости.

Премия призвана содействовать развитию взаимодействия Русской православной церкви и литературного сообщества. Впервые премия была вручена в 2011 году.

В короткий список номинантов на премию в этом году попали писатели Владислав Бахревский, протоиерей Артемий Владимиров, Борис Екимов, Виктор Николаев, Олеся Николаева, Александр Сегень, Алексей Солоницын, Иван Чарота, Сергей Щербаков и Александр Яковлев.

Возглавивший заседание патриарх Кирилл предложил при определении победителей обратить "более пристальное внимание на произведения, в основу которых легло описание тех или иных событий отечественной истории".

Он также поднял вопрос о возможных формах поощрения молодых авторов.

"Такой формой могла бы стать рекомендация какому-либо из церковных издательств опубликовать лучшие произведения молодого автора, избранного Палатой попечителей. Мне представляется очень важным поощрение молодых писателей, особенно тех, кто трудится в том направлении, о котором я сказал выше", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного Синода от 25 декабря 2009 года с целью поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Эта премия не имеет аналогов в истории Русской православной церкви и в практике других поместных православных Церквей.

Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели поместных православных Церквей, главы самоуправляемых Церквей в составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения РПЦ, а также редакции литературных журналов.