В Киеве вышла новая книга о святости

В киевском издательстве «Дух и Литера» 30 апреля вышла в свет книга украинского студента из Рима Тараса Дзюбанського «Един Свят. Библейские, богословские и исторические аспекты понимания святости в христианской жизни». В этой работе, которая основывается на экзегезе библейских и догматических текстов, читателю предложено историческое библейско-богословское описание христианского видения святости в его постепенном развитии от ветхозаветного понимания святости, как ритуально-этической категории, к морально-онтологического учения о святости в христианстве.

По словам автора, цель издания заключается в ознакомлении заинтересованных в этой тематике читателей с основной учения христианства о святости.

«Во всех религиях мира существуют концепции и понятия

"святой" и "святость", однако трактуют их по-разному. Даже в одной религиозной традиции могут существовать несколько течений со своим пониманием и объяснением святости», - отметил в комментарии Тарас Дзюбанський. В своей работе автор ищет ответы на следующие вопросы: что такое святость? Как правильно понимать, что Бог свят и то, что человек призван быть святым? Наконец, кто такие святые и как ими стать, согласно учению церкви?

Добавим, что в указанной книге много страниц посвящено жизнеописаниям пророков, мучеников, блаженных и святых с иконами и молитвами об их покровительстве. Презентация книги запланирована на май 2012 года в Ватикане.

Департамент информации УГКЦ