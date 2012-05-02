Делегация Всеукраинского Совета Церквей посетила в США музей Холокоста

Официальные мероприятия делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в США начались с посещения Американского музея памяти жертв Холокоста, сообщает Институт религиозной свободы.

После осмотра экспозиций главы украинских конфессий вместе со специалистами музея и учеными Центра углубленных исследований Холокоста провели заседание-дискуссию по проблематике изучения исторических фактов и событий времен Второй мировой войны на территории Украины.

Научный сотрудник Центра Мартин Дин представил исследование на тему лагерей и гетто в оккупированной нацистами Украине. Исследователь Александр Мариченко рассказал о результатах своих научных изысканий на тему советских лагерей для военнопленных в Украине.

Директор Центра углубленных исследований Холокоста Пол Шапиро привел впечатляющие примеры отважных и жертвенных поступков людей разных национальностей и вероисповеданий, которые спасли сотни людей от гибели в годы войны.



Представляя делегацию ВСЦиРО, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх отметил, что миссия украинских конфессий заключается в том, чтобы показать пример примирения, а также побудить религиозные организации и правительства других стран способствовать взаимопониманию между представителями разных вероисповеданий и национальностей.

В своем выступлении патриарх Филарет, предстоятель УПЦ Киевского Патриархата, рассказал о глубоких впечатлениях от увиденного в музее. По его мнению, бесчеловечные зверства Холокоста вряд ли повторятся в будущем, “однако зло может произойти в ином виде, если люди будут равнодушны к его зарождению в самом начале”. Патриарх отметил, что свобода выбора для человека не предусматривает права на зло, но вместо этого люди должны стать сеятелями добра и любви.

Глава УГКЦ архиепископ Святослав отметил: "Мы представляем миллионы людей, которые в свои худшие моменты жизни – как и все люди – могли бы склонять к ненависти и нетерпимости. Но наша украинская делегация сегодня здесь вместе – и, самое главное в Украине – настаивает на том, что мы, их лидеры, отвергаем подобное отношение. Вместе с теми, кто остался в живых после Холокоста, мы провозглашаем: «Никогда больше». И мы молимся, чтобы Украина и все страны смогли бы избавиться антисемитизма, раз и навсегда".

Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко сообщил, что, готовясь к этой поездке, он собрал немало свидетельств о том, как в годы войны десятки евангельских христиан Украины спасали евреев, иногда ценой собственной жизни. Собранные факты он предложил исследовать и приобщить к другим свидетельствам, которые хранятся и упоминаются в музее. Михаил Паночко также призвал евреев нынешнего поколения протянуть руку примирения украинцам и почтить их жертвенные поступки.