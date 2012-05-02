В Испании проходит конгресс по исследованиям Туринской плащаницы

В университете Валенсии на медицинском факультете проходит Международный конгресс по исследованиям туринской плащаницы. Более 400 экспертов примут участие во встрече, 26 из них представят свои последние открытия, пишет ReligionenLibertad.

Конгресс, организованный испанским Центром синдонологии (CES), впервые проводится в Испании. В Европе последняя подобная встреча проводилась почти 10 лет назад.

Докладчиками являются ученые из разных стран Европы, США и Австралии – физики, юристы, биологи, историки, теологи, искусствоведы и др. специалисты. Среди гостей конференции есть православные, буддисты, протестанты, иудеи, католики.

В центре обсуждений стоит вопрос о подлинности Туринской плащаницы. Оксфордский профессор Ян Уилсон и манчестерский ученый Марк Гусчин, рассказывая о новых открытиях в истории Плащаницы, заявили, что существуют «многочисленные текстовые свидетельства» о сохранении Плащаницы, в т. ч. в т. н. «еврейском апокрифическом Евангелии» (II в.), в Мосарабской Литургии, которая служилась в VIII в. в Испании, а также в письме епископа Сарагосы Браулио, написанном в 632 г.

По мнению ученых, свидетельства первых веков не позволяют идентифицировать плащаницу Христа с почитаемой ныне Туринской плащаницей, но, начиная с VII в., все имеющиеся данные говорят об идентичности туринского плата.

Одним из примеров может служить «Codex Pray» XII в., хранящийся в Национальной библиотеке в Будапеште. В нем представлен рисунок тела Христа, которое ученики готовятся покрыть платом. Положение тело сходно с тем, что оставило отпечаток на Туринской плащанице.

Другие из представленных на конференции докладов посвящены вопросам цвета следов излучения, оставшихся на плате, сравнительному анализу плащаницы из Овьедо и туринского плата, наличию пыльцы, пластической реконструкции изображения Плащаницы и другим темам.

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