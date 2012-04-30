В Софии открылась выставка украинского церковного искусства

В Софии открылась выставка «Произведения церковных мастеров», часть которой была посвящена украинскому церковному искусству. Выставка проходит в рамках визита в Болгарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и организована совместными усилиями Отдела внешних церковных связей УПЦ и Синодального отдела «Церковь и культура» по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. От Украинской Православной Церкви выставку представляла игуменья Серафима (Шевчик), сообщает сайт Українська Православна Церква.

Открыл выставку Председатель ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. На мероприятии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Болгарии М. Ф. Балтажы, а также Посол Российской Федерации Ю. М. Исаков, Посол Беларуси В. Г. Качанов, Посол Молдовы Александру Пригорски и высокопоставленные представители Республики Болгария.

Основу украинской части выставки составляют предметы современного церковного искусства, изготовленные в разных монастырях Украины, а также работы золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии (вышитые иконы, облачения, церковная утварь, пасхальные яйца, предметы народного быта и т.п.). Значительную часть композиции составили старинные и современные изделия, представленные Всеукраинским центром болгарской культуры и несколькими домами народного искусства из разных регионов Украины.

Выставка получила широкий резонанс в Болгарии и стала заметным явлением во взаимоотношениях украинского и болгарского народов.