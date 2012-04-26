Мэр Кишинева потребовал запретить барбекю на кладбищах
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ предложил запретить приготовление барбекю на городских кладбищах.
Выступая на заседании муниципального совета 24 апреля, Д.Киртоакэ возмутился поведением жителей Кишинева на Радоницу (день, в который поминают умерших). В этом году в Молдавии его отмечали в воскресенье, 22 апреля, а также в понедельник, 23 апреля (этот день был объявлен нерабочим).
"Мы расходимся в понимании того, как поминать мертвых", - констатировал мэр молдавской столицы. По его данным, многие горожане устроили на кладбище гуляния. "Я видел вечерние платья, и высокие каблуки, и короткие юбки…Будто не на кладбище пришли, а на бал", - подчеркнул Д.Киртоакэ.
Директор Комбината погребальных услуг Вадим Кожушняну, в свою очередь, отметил, что многие люди, посетившие кладбище, злоупотребляли спиртными напитками. Некоторые проявляли агрессию, даже по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. "Я лично видел, как полицейских толкали и плевали в них", - добавил В.Кожушняну.
По его данным, за два дня с кладбища Святого Лазаря (самое крупное кладбище Кишинева) было вывезено 60 тонн бытовых отходов.
lenta.ru