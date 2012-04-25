Суд запретил строительство возле Софии Киевской

25 апреля Высший хозяйственный суд Украины отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе запрет Хозяйственного суда г. Киева на проведение строительных, эксплуатационных работ и обслуживание жилищного комплекса на территории земельного участка на ул. Олеся Гончара, 17-23.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда Киевская городская государственная администрация и столичная прокуратура подали 7 марта.

«Сегодняшнее решение суда является общим успехом власти и общества в прекращении скандальной застройки в центре столицы. Мы делаем все возможное в рамках действующего законодательства, чтобы окончательно остановить варварское строительство на улице Олеся Гончара, которое несет прямую угрозу выдающемуся памятнику – архитектурному ансамблю «София Киевская», – подчеркнул председатель КГГА Александр Попов.

Решение кассационной инстанции вступает в силу с момента объявления.

«Отныне продолжение любых строительных работ будет считаться невыполнением судебного решения, за что законом предусмотрена уголовная ответственность. Сегодня же мы обращаемся в прокуратуру с просьбой взять этот вопрос под личный контроль, и в случае попытки продолжения строительных работ будем просить привлечь виновных к ответственности», – предупредил заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Напомним, 23 апреля с.г. решение относительно скандальной застройки также принял Хозяйственный суд г. Киева. Он признал противоправным и отменил отвод земельных участков общей площадью 0,44 га на ул. Олеся Гончара, 17-23, а также документы, удостоверяющие права на землю. С иском в Хозяйственный суд обратилась прокуратура Киева в интересах КГГА. Она требовала отменить землеотвод, поскольку участки были выделены с многочисленными нарушениями законодательства. Иск был удовлетворен полностью.