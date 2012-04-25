Актер во время исполнения роли Иуды повесился

В Бразилии 27-летний актер Тиаго Климек, исполнявший роль Иуды в спектакле «Страсти Христовы», стал жертвой собственной ошибки, приготовив неправильно петлю, в результате чего он сам себя задушил.

Актер полгода репетировал роль Иуды и стремился как можно более реалистично сыграть сцену самоубийства cвоего персонажа.

Эксперты считают, что актер неправильно завязал узел и по этой причине невольно сам себя задушил. Две недели врачи боролись за его жизнь, но их усилия оказались безуспешными.

Седмица.