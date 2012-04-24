В Чернигове прошел фестиваль духовных песнопений

В Чернигове пятый раз прошел фестиваль духовных песнопений «Воскресший Христос дарит радость детям». Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета, фестиваль традиционно проводится в храмовом комплексе Всех Святых Черниговских при поддержке Черниговской епархии УПЦ.

По информации организаторов, творческая группа фестиваля во главе с директором городской школы искусств Еленой Савченко подарила черниговцам настоящий праздник духовной православной музыки. Во время фестиваля «Воскресший Христос дарит радость детям» духовную музыку исполняли 17 хоровых коллективов города в составе 450 хористов.

Организаторы фестиваль духовных песнопений в Чернигове называют уникальным. Дети исполняют духовные песни без всяких фонограмм или инструментов, демонстрируя свои таланты.