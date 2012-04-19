Состоялся конкурс православных любительских короткометражек

В Галерее «Соборной» в рамках Пасхального фестиваля «Узоры Пасхи» 17 апреля состоялся первый в Украине конкурс любительского короткометражного православного фильма «SMALL VIDEO» (маленькое фото), сообщает сайт Православие в Украине.

Организатором конкурса выступил Духовно-просветительский центр при кафедральном соборе в честь Воскресения Христова при партнерской поддержке Международного фестиваля православного кино «Покров».

Проект появился с целью определения художественного и технического уровня украинского любительского короткометражного православного кино и актуализации диалога о современном православном человеке сквозь призму кино.

Работы на конкурс были представлены очень разные - и по замыслу, и по уровню исполнения. Оценивали их по четырем номинациям: лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучший сюжет фильма и особая номинация конкурса - «Духовно-просветительский короткометражный фильм».

По условиям конкурса участники должны представить фильм продолжительностью до 5 минут на тему «Узоры Пасхи». К участию во втором, заключительном, этапе фестиваля члены жюри отобрали работы 10 конкурсантов.

Победителями стали: Антон ЯЛОВСКИЙ за лучший сюжет и в особой номинации конкурса (фильм «Твое будущее - твой выбор»), Анастасия ИГНАТЕНКО за операторскую работу, Александр ФОМИЧОВ за лучшую режиссерскую работу.