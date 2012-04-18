В Волынской обл.отреставрируют две церкви - памятники архитектуры

В Волынской области реставрируют две церкви, которые являються памятниками архитектуры национального значения.

Об этом сегодня информировал журналистов председатель облгосадминистрации Борис Климчук, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

На восстановление памятников истории волынского края в этом году государство выделило 15 млн. грн.

По его словам, за эти средства запланировано провести ремонтно-реставрационные работы в нескольких исторических сооружениях. В частности, памятнике архитектуры Х-ХІV в. - земляных валах замка в г. Владимир-Волынский (сметная стоимость - 6 млн. грн), памятнике архитектуры местного значения – дома И.Ф.Стравинского в г. Устилуг Владимир-Волынского района (сметная стоимость – 2,5 млн. грн), памятнике архитектуры национального значения деревеней Дмитровской церкви 1567 г. в с.Гишин Ковельского района (сметная стоимость – 1,9 млн. грн), благородном доме в Луцком замке (сметная стоимость – 3,1 млн. грн) и памятнике архитектуры национального значения - Покровской церкви в с.Поддубцы Луцкого района (сметная стоимость – 1,9 млн. грн).

На данный момент уже разработана проектно-сметная документация, а проекты проходят экспертизу, говорится в сообщении.