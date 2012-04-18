Протодиакон Кураев предлагает отлучить от церкви Киркорова

Профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев предлагает отлучить от церкви певца Филиппа Киркорова, крестившего свою дочь, рожденную от суррогатной матери.

А.Кураев считает, что священник, крестивший дочь Ф.Киркорова, как и сам певец со своей супругой, нарушили церковные правила.

«Основы социальной концепции Русской православной церкви квалифицируют суррогатное материнство как поведение, не приемлемое для христианина, потому что оно разрушает понятие семьи как тайны двух людей и причиняет со временем боль физической матери ребенка. А то, что у Киркорова ребенок рожден в результате суррогатного материнства, никогда не скрывалось», – объяснил свою позицию А.Кураев.

Как сообщали СМИ, таинство крещения было совершено в Вербное воскресенье в московском храме Ильи Пророка в Обыденском переулке его настоятелем игуменом Тимофеем (Подобедовым). На торжестве присутствовало большое количество звезд шоу-бизнеса. Возмущение авторов публикаций вызвал тот факт, что Ф.Киркоров после того, как таинство было совершено, обратился к собравшимся с амвона храма. Кроме того, как утверждалось в публикациях, сам храм на время крещения дочери звезды закрыли для простых прихожан. В блогах высказывалось мнение, что происходившее в храме могло оскорбить верующих гораздо больше, чем акция панк-группы Pussy Riot, за которую арестованы три ее участницы.

Кроме того, продолжил протодиакон А.Кураев, на выложенном в Интернете видео с крестин видно, что священник в своей речи после таинства «разделяет восторг Киркорова и вразумляющего слова по поводу суррогатного материнства не говорит».

«У людей возникает ощущение, что каноны богатых и знаменитых людей не касаются, что у нас два канонического права: одно для обычных прихожан, другое для спонсоров. Вряд ли это доброе ощущение и желанное для Церкви», – сказал протодиакон.

Наряду с этим, по мнению А.Кураева, когда Ф.Киркоров стал говорить приветственное слово с амвона, «по видео мы не можем заметить, чтобы настоятелю, стоящему рядом, было от этого хоть немножко неудобно».

А.Кураев прокомментировал ситуацию и в своем блоге, отметив, что «таких родителей надо не поздравлять, а налагать епитимью и отлучать от Церкви на несколько лет».

Газета.Ru