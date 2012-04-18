В Симферополе открылась выставка «Дорога к храму»

17 апреля в Музее истории города Симферополя открылась персональная выставка Татьяны ШЕВЧЕНКО «Дорога к храму», сообщает Крымское информационное агентство.

Сюжеты картин, которые вошли в экспозицию, связаны с Библией, святыми и мучениками, православными церквями, весной. Это триптих «Ной», религиозные картины «Ангел XXI века», «Благовещение», работа «Форосская церковь», серия, посвященная царской семье Николая II.

На выставке представлено около 20 картин, написанных художницей в течение 13 лет.

«В фильме «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе прозвучала фраза:

«Зачем дорога, если она не ведет к храму?». То есть храм в широком понимании слова – храм души, любви, веры, храм внутри человека и снаружи. Это то, ради чего каждый из нас пришел на этот свет», − пояснила название выставки Татьяна ШЕВЧЕНКО.