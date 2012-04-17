Во Львове состоится медиа-практикум для церковных СМИ

4-5 мая 2012 года во Львове состоится двухдневная медиа-конференция «Церковь в информационном обществе», организованная Религиозно-информационной службой Украины и при поддержке Института религиозной свободы. К участию в конференции приглашаются представители церковных пресс-служб, христианских изданий, телестудий и интернет-сайтов, а также священнослужители, журналисты, студенты факультетов журналистики, блоггеры-христиане и другие желающие.

Медиа-конференция сделает акцент на преодоление кризиса в религиозной журналистике и коммуникации между Церковью и масс-медиа. Её особенностью является практический подход к изложению тем, предусмотренных программой.

Опытные журналисты, медиа-менеджеры, специалисты по связям с общественностью и другие эксперты помогут найти ответы на вызовы, перед которыми сегодня стоят Церкви и христианские организации в отношениях со СМИ.