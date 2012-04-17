Британская библиотека купила Евангелие, написанное в VII веке

Британская библиотека приобрела Евангелие святого Кутберта, написанное в VII веке, за 14 млн долл.

Евангелие святого Кутберта (рукописная копия Евангелия от Иоанна) было обнаружено в гробу святого Кутберта в 1104 году на острове Линдисфарн в северной Англии. Находку датируют приблизительно 698 годом. Это старейшая европейская книга, дошедшая до наших дней в полной сохранности.

Ранее эта книга, которую эксперты называют одной из самых важных в мире, принадлежала иезуитскому ордену Римско-католической церкви.

Газета.Ru