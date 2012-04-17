Пасхальные богослужения посетил каждый третий украинец

По сообщению управления по связям с общественностью МВД, почти 14 миллионов граждан Украины святили куличи в примерно 16-ти тысячах действующих храмах.

Правонарушений на Пасху было зафиксировано гораздо меньше, чем в предыдущие дни. За порядком следили 29 000 милиционеров и тысяча триста военнослужащих внутренних войск.

В Киеве службу правили в 120-ти церквях. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было. В этом году количество верующих, которые посещали всенощную, несколько больше, чем в предыдущие годы.

5 канал