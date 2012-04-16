50 «актуальных» художников расписывают 50 двухметровых яиц

50 «актуальных» художников расписывали в Пасхальное воскресенье 50 яиц (в честь праздника Пятидесятницы) в Лаврушинском переулке около Третьяковской галереи.

Тема росписей была определена как «10 заповедей». У каждого из 50 современных художников свой взгляд на эту вечную тему. Эскизы работ были утверждены заранее.

Предполагается, что художники должны закончить свою работу в течение трех дней. Какое-то время москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на разные по стилю и исполнению произведения искусства, после чего необычные яйца, возможно, отправятся в российские монастыри.

Всем пришедшим в Пасху в Лаврушинский переулок предлагалось праздничное угощение, а также возможность тоже проявить свои художественные таланты.

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