За 5 дней Благотворительная ярмарка собрала почти 17 тыс.грн
Будет работать до 17 апреля
По итогам пяти дней Благотворительной ярмарки «Пасхальная корзина» собрано около 17 тыс.грн.
Как сообщила представитель ярмарочного оргкомитета Варвара ЖАВОРОНКОВА, речь идет о средствах, поступающих от продажи корзин. В частности, на аукционе было выставлено более 20 корзин, среди которых - звездные.
«Все они быстро разошлись. Замечу, что более всего гости ярмарки интересовались большими корзинами или очень маленькими. Наверное, последние для детей искали», - говорит Варвара ЖАВОРОНКОВА.
Также немалый вклад в дело благотворительности сделали мастер-классы по росписи писанок, ведь большинство участников таких занятий выкупали сделанные собственноручно писанки. А еще в благотворительную копилку попали средства от продажи картин онкобольных деток и, конечно, пожертвования, которые посетители бросали в специальные ящики.
Благотворительная ярмарка "Пасхальная корзина" завершится 17 апреля 2012 года, поэтому еще есть время присоединиться к благотворительности.