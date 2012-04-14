За 5 дней Благотворительная ярмарка собрала почти 17 тыс.грн

По итогам пяти дней Благотворительной ярмарки «Пасхальная корзина» собрано около 17 тыс.грн.

Как сообщила представитель ярмарочного оргкомитета Варвара ЖАВОРОНКОВА, речь идет о средствах, поступающих от продажи корзин. В частности, на аукционе было выставлено более 20 корзин, среди которых - звездные.

«Все они быстро разошлись. Замечу, что более всего гости ярмарки интересовались большими корзинами или очень маленькими. Наверное, последние для детей искали», - говорит Варвара ЖАВОРОНКОВА.

Также немалый вклад в дело благотворительности сделали мастер-классы по росписи писанок, ведь большинство участников таких занятий выкупали сделанные собственноручно писанки. А еще в благотворительную копилку попали средства от продажи картин онкобольных деток и, конечно, пожертвования, которые посетители бросали в специальные ящики.

Благотворительная ярмарка "Пасхальная корзина" завершится 17 апреля 2012 года, поэтому еще есть время присоединиться к благотворительности.

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