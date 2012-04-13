9% украинцев соблюдают пост перед Пасхой

9% опрошенных компанией Research & Branding Group украинцев регулярно соблюдают пост накануне празднования Пасхи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

При этом 55% опрошенных утверждают, что хотя бы раз постились, а 34% - не делали этого никогда.

2% - затруднились ответить на вопрос.

Чаще пост придерживаются жители Западной Украины: постоянно - 21% опрошенных, иногда - 55% жителей региона, тогда как 70% жителей юго-востока и 55% - Центра ни разу не постились.

Также у респондентов спросили, какие ограничения и действия, по их мнению, необходимы в пост.

Для 61% опрошенных пост - это отказ от животной пищи (мясо, молоко и кисломолочные продукты), 50% - отказ от жирной пищи, 44% - отказ от употребления алкоголя.

40% респондентов считают, что пост предполагает отказ от употребления нецензурной лексики, также 40% - окрашивание яиц на Пасху, 39% - отказ от дурных мыслей, 32% - ежедневную молитву, 28% - причастие, 26% - отказ от веселья и развлечений , 21% - подача милостыни, 20% - отказ от курения, 12% -

отказ от секса, 10% - затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 22 марта по 1 апреля, в его рамках были опрошены 2078 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех областях Украины.

Погрешность выборки не превышает 2,2%.

