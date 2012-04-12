Пасхальная Ассамблея-2012: 11 уникальных концертов в Киеве

По случаю Светлого Христова Воскресения в течение двух недель - с 16 по 26 апреля - в Киеве будет звучать ангельское пение Международной Пасхальной ассамблеи-2012.

Одиннадцать непревзойденных концертов в рамках концертной программы «Господи, Господи, силою Твоею» дарит нам главный фестиваль духовного искусства, проведение которого стало доброй традицией Украинской Православной Церкви и Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского.

За четыре года существования фестиваля слушатели уже привыкли к его «изюминкам», но и в этом году организаторы Пасхальной Ассамблеи вновь удивят нас. Поклонники сакрального и классического искусства просто не останутся равнодушными, ведь большинство представленных произведений - уникальные, и услышать их можно только в рамках Ассамблеи. Причем звучать они будут в исполнении выдающихся академических и церковных коллективов из Украины, России, Беларуси и Польши.

Итак, чем порадует слушателей Пасхальная Ассамблея-2012? Впервые на концерте появится Национальный заслуженный академический хор имени Григория Веревки, мужской хор «Оптина пустынь» из России, сводный хор духовенства Варшавско-Бельской епархии из Польши, хор храма в честь Собора всех Белорусских Святых из Беларуси, известный солист и дирижер - народный артист РФ Михаил БАНК и многие другие деятели искусства.

А еще - в рамках фестиваля 18 апреля состоится гранд-концерт по случаю 170-летия со дня рождения основоположника украинской классической музыки Николая Лысенко. А дирижировать симфоническим оркестром в этот день будет праправнук известного композитора и полный его тезка - протодиакон Николай ЛЫСЕНКО.

Православіє в Україні