Ватикан и Оксфорд оцифруют древние тексты для интернета

Ватиканская апостольская библиотека и Бодлианская библиотека Оксфордского университета объявили о запуске совместного проекта по оцифровке древних текстов, что позволит тысячам пользователей интернета и исследователям в свободном доступе ознакомиться с 1,5 миллионами страниц ценнейших книг, хранящихся в архивах двух старейших библиотек Европы, сообщает РИА Новости.

"Две старейшие библиотеки в Европе объединяют свои силы в инновационном подходе по оцифровке древних текстов, который обусловлен реальной потребностью в этом ученых. С этой совместной инициативой две библиотеки продолжат выполнение своей миссии, направленной на благо науки и культуры", - сказал префект Ватиканской Апостольской Библиотеки, монсеньор Чезаре ПАЗИНИ.

Как говорится в пресс-релизе, в электронный вид специалисты планируют перевести греческие рукописи, книги, изданные в Европе с начала книгопечатания и до 1501 года, так называемые "инкунабулы", а также иудейские манускрипты, написанные преимущественно в период с IX по XVI век.

"Эти книги были выбраны из-за их большого значения для науки", - отмечается в сообщении.

Так, например, коллекция древнегреческих книг Ватиканской апостольской библиотеки, в которой насчитывается примерно пять тысяч томов, является одной из богатейших в мире и представляет огромный интерес для исследователей и широкой публики, поскольку в ней, в частности, представлены произведения Гомера, Софокла, Платона и Гиппократа.

Предполагается, что на полную реализацию этого проекта двух известных библиотек, который стал возможным при финансовой поддержке британского фонда The Polonsky Foundation, уйдет четыре года.