В Украине действует 55 конфессий и 36500 религиозных организаций

Религиозная сеть в Украине по состоянию на начало 2012 года представлена 55 вероисповедными направлениями, в пределах которых действует 36500 религиозных организаций. Такие данные приведены в Информационном отчете Министерства культуры Украины за 2011 год «О состоянии и тенденциях развития религиозной ситуации и государственно-конфессиональных отношений в Украине».

В частности, в Украине зарегистрировано 85 центров и 290 управлений религиозных объединений, 35013 религиозных общин (религиозными делами занимается 30880 священнослужителей), 471 монастырь (монашеское послушание несут 6769 монахов), 360 миссий, 80 братств, 201 духовное учебное заведение (учится 1975 слушателей), 12899 воскресных школ.

Согласно официальной статистике ежегодно наблюдается устойчивый прирост количества церковно-религиозных институтов примерно на 2%. Также растет издание церковных печатных средств массовой информации. Сейчас их количество составляет 390 единиц.

Для богослужений религиозные организации используют 23495 культовых и приспособленных под молитвенные помещений. Уровень обеспеченности религиозных организаций помещениями для богослужений составляет 66,1 %.

На основании обращений верующих, в 2011 году в собственность или пользование религиозным организациям передано 234 культовых и приспособленных под молитвенные помещения.

В течение 2011 года построено 300 культовых сооружений. Наибольшее их количество принадлежит: УПЦ – 138, УГКЦ – 72, УПЦ КП – 39, УАПЦ – 8, ВСО ЕХБ – 5, Всеукраинскому Союзу Церквей ХВЕП – 6. В стадии строительства находится 2399 культовых объектов, которые возводятся с помощью органов местной исполнительной власти, органов местного самоуправления и благодаря привлечению внебюджетных средств.

Вместе с тем религиозные организации пользуются арендованными (6791) и бывшими некультовыми церковными зданиями (971). В поочередное пользование религиозным общинам передано 338 культовых зданий.



Институт религиозной свободы