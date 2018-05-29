Страстная Седмица: прожить со Спасителем дни Его страданий

Страстная неделя – это последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребении. Как сказано в покаянном каноне преподобного Андрея Критского, когда «пророки уже изнемогли», Церковь подготавливает праздник Воскресения Христова, показывая последние дни Его жизни, когда Господь страдал за грехи наши. И эти дни по праву называют главными днями церковного года.

Как же прожить Страстную неделю в полную силу, чтобы ничего не упустить, на чем акцентировать наше духовное внимание?

Безусловно, в эту неделю очень важно «вымолить» все богослужения, не пропуская ни одной стихиры, ни одного синаксаря или чтения мимо своего сердца и слуха. Ведь богослужения Страстной седмицы занимают особое место в Православной Церкви и связаны общей темой и настроением, без которого мы не сможем вступить в великую Пасху.

Непрестанно во все Страстные дни в песнопениях церковных напоминается нам о приближающемся страдании Господнем. Однако каждому дню соответствуют свои особые евангельские события и ветхозаветные чтения.

Великий Понедельник

В этот день Православная Церковь вспоминает проклятие Господом неплодной смоковницы и историю праведного Иосифа. И неслучайно. Образ смоковницы – это образ духовного отрезвления для человека, чтобы он осознал свою немощь и чтобы постарался достигнуть преображения, воскресения со Христом.

Главными же песнопениями первых трех дней стают трогательные тропарь «Се Жених грядет в полунощи! И блажен раб, Егоже обрящет бдяща…» и эксапостиларий «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не имам да вниду в онь…». Они обычно поются с особой тихой торжественностью, которая характерна духу тревожных ожиданий.



Великий Вторник

Именно ко вторнику этой седмицы относится воспоминание беседы Господа со Своими учениками о признаках Его второго пришествия и бедствиях перед кончиной века. В этот день, будучи в храме, Спаситель произнес последние Свои наставления пред всем народом.

Здесь прозвучали достойные ответы Господа искусителям, вопрошавшим о подати кесарю и о семибратней жене, здесь же Христос произносит Свою последнюю обличительную речь против фарисейского лицемерия и свидетельствует Свой полный разрыв с иудейским сонмищем, отвергшим все призывы к покаянию. «Се оставляется вам дом ваш пуст. Глаголю бо вам, яко не имате Мене видети отселе, дондеже речете: благословен Грядый во имя Господне» (Мф., XXIII, 38-39).

К слову, воспоминание торгующих в храме происходит во вторник Страстной седмицы неслучайно. Это логическая цепочка продолжения того воспоминания, что было в первый день.

Великая Среда

В это день служится последний раз Литургия Преждеосвященных Даров. В конце неё священник выходит перед царскими вратами и трижды повергается ниц со словами молитвы Ефрема Сирина. Эта молитва звучит весь Великий пост, но теперь в последний раз…

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния и любоначалия и празднословия не даждь ми!

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему!

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки! Аминь».

В этот день вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима)…



Великий Четверг

Каждый четвертый день Страстной седмицы мы становимся участниками продолжающейся Тайной Вечери. Безусловно, в этот день совершается с особым торжеством Божественная литургия. Причём Литургия служится со службой Вечерни. Это логично, потому что Церковь вводит нас в события таинственного ужина, во время которого Спаситель последний раз в Своей земной жизни давал наставления ученикам.

А вот поздно вечером под мерный призывный звон в храм стекаются верующие в огромном количестве. Иконы и Распятие посреди церкви покрыты чёрным крепом. Прихожане торжественны и строги: начинается служба Последования Страстей Господних, или, как говорят в народе, «служба двенадцати Евангелий».

На середину храма под скорбное пение «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся…» выносится святое Евангелие. Каждый стоящий в храме зажигает и держит большую восковую свечу. Сотни огоньков освещают чтение Евангелия. Двенадцать раз зажигаются свечи и одиннадцать раз гасятся. Двенадцать фрагментов Евангелия о Страданиях Господа возвещаются миру.

Наступает время глубокой скорби…

Великая Страстная Пятница

В этот день не принято созывать на службу колокольным звоном. Храм превращается в дом печали. В храмах повсеместно совершаются Великие Часы, когда вновь читаются последовательно Страстные Евангельские эпизоды.

По окончании Часов начинается Вечерня. Один из проповедников назвал её Вечерней плача. Она отражает событие снятия с Креста Тела Умершего по просьбе Иосифа Аримафейского. И потому при завершении службы хор начинает петь протяжно длинную стихиру, в которой слышны древние традиции плача над покойником: «Тебе́ оде́ющагося све́том я́ко ри́зою сне́м Ио́сиф с дре́ва с Никоди́мом, и ви́дев ме́ртва на́га непогребе́на, благосе́рдный пла́чь восприи́м, рыда́я глаго́лаше: увы́ мне́ сладча́йший Иису́се…»

В алтаре в это время слышно звяцание кадильницы: это священник окаживает священную Плащаницу, лежащую на Престоле. Сейчас её поднимут, украшенную цветами и облауханную благовониями, над головами и понесут к людям в храм в знак снятия с Креста Тела Иисусова. И каждый сможет, взирая на простертое тело Пострадавшего нас ради, пролить свои покаянные слёзы.

А ночью вновь совершается служба. Утреня печального погребения. Вновь в руках верных горят свечи и скапывает слезой воск. А духовенство прочитывает короткие тропари, которые помещены между стихами 17-ой кафизмы Псалтири.

Потом вновь поднимают Плащаницу. Впереди колышутся Крест, хоругви. Хор тихо поёт погребальное «Святый Боже…» и все исходят на улицу.

Вносят плащаницу в храм, в церковь заходят и все люди с горящими свечами. Начинается чтения Пророков…

Великая Суббота

Начинается Вечерней. Вечерня эта особая. Связана она с Иерусалимской традицией схождения на Гроб Господень Благодатного огня. Огонь сходит на Гроб и знаменует Воскресение Христово — Его победу над адом. Этот обряд совершается ежегодно в Иерусалиме во время пения Вечерни Великой субботы.

Служба начинается в чёрных облачениях. В ней присутствует продолжительное чтение книг из Ветхого Завета, так называемые Паремии. В Великую Субботу их читается пятнадцать. В самом конце ветхозаветных чтений христианам предлагается услышать поучение Апостола.

Чтец в тёмном стихаре выходит и читает Апостольское послание, где уже открыто рассуждает и о смерти Господней и о Его Воскресении. Заканчивается чтение громогласным возглашением: «Воскресни́ Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты́ насле́диши во все́х язы́цех». Хор вторит многократно и всё более громко.

В это время закрываются царские врата алтаря, а затем и тёмная завеса. Таинственные минуты проходят томительно. И вдруг тёмную завесу перекрывает белая, которая отверзается. Открываются и царские врата. И из алтаря неожиданно, словно Ангелы, в белых ризах выходят свещеносцы и диакон…

Но эта радость в сердцах верных еще не возглашается миру…

Итак, самый главный совет – посетить, по возможности, как можно большее количество богослужений в эту седмицу и причаститься как минимум в Великий Четверг и на Пасху.

"Православие в Украине"