К Пасхе вышел первый номер журнала «ФОМА в Украине»

В апреле 2012 года вышел в свет первый номер журнала «ФОМА в Украине». Это уникальное общенациональное ежемесячное иллюстрированное издание, не имеющее аналогов в Украине. Журнал посвящен вопросам религии, образования, культуры, возрождения традиционной духовности, сообщает Православіє в Україні.

«Этот журнал о том, насколько красивым, светлым, ярким может быть одновременнго известный и неизвестный нам православный мир, – рассказывает руководитель проекта Антон НИКИТИН. – Лучшие православные публицисты России и Украины являются авторами нашего издания».

На страницах журнала – истории сомнений и откровений, дружбы и милосердия, жертвенности и счастья. Здесь ответы на вопросы, которые многие задают себе очень часто: «можно ли преодолеть равнодушие», «есть ли предназначение у человека», «зачем человеку вера», «что ждет нас после смерти»?

Журнал адресован «сомневающимся» – тем, кому не все равно, зачем мы живем и умираем, кто хочет понять смысл двухтысячелетней церковной традиции. Аудитория журнала – современные, думающие люди с активной жизненной позицией, как православные христиане, так и невоцерковленные люди.

Символично, что первый номер издания вышел накануне Пасхи – самого светлого христианского праздника, поэтому главной темой журнала есть Христово Воскресение.